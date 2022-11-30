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"Безсовісна, безпринципна і аморальна": шанувальницю путіна Ані Лорак знову захейтили в мережі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Ані Лорак Новина оновлена 30 листопада 2022, 10:40
Ані Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні ввели санкції, вкотре була закидана "помідорами" у мережі. Любителька гастролей у країні-агресорі знову стала головною героїнею скандалу після чергової публікації у своїх соцмережах, де вона "поміркувала" про руйнування.

На своїй сторінці в Інстаграм Лорак опублікувала "філософську" посаду, в якій зазначила, що руйнує мрії людей якийсь "хаос", а ніяк не росія, яка щодня обстрілює ракетами та снарядами її батьківщину. Мало того, артистка навіть знайшла "вихід", як усе виправити — звичайно ж, все може подолати кохання.

"Коли хаос руйнує мрії людей, тільки кохання може навести лад. З’єднатися з собою, слухати душею" — написала Лорак.

Подібні філософські думки зовсім "не зайшли" користувачам у мережі, які швиденько нагадали співачці в коментарях, що таке цей "хаос", і, звичайно ж, не забули також "подякувати" їй за підтримку путінського режиму та вбивства її ж земляків. Під постом можна побачити багато негативних коментарів.

коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак
коментарі про Ані Лорак

Також нагадаємо, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.

Теги:
#Ані Лорак #Співачка