"Безсовісна, безпринципна і аморальна": шанувальницю путіна Ані Лорак знову захейтили в мережі

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні ввели санкції, вкотре була закидана "помідорами" у мережі. Любителька гастролей у країні-агресорі знову стала головною героїнею скандалу після чергової публікації у своїх соцмережах, де вона "поміркувала" про руйнування.

На своїй сторінці в Інстаграм Лорак опублікувала "філософську" посаду, в якій зазначила, що руйнує мрії людей якийсь "хаос", а ніяк не росія, яка щодня обстрілює ракетами та снарядами її батьківщину. Мало того, артистка навіть знайшла "вихід", як усе виправити — звичайно ж, все може подолати кохання.

"Коли хаос руйнує мрії людей, тільки кохання може навести лад. З’єднатися з собою, слухати душею" — написала Лорак.

Подібні філософські думки зовсім "не зайшли" користувачам у мережі, які швиденько нагадали співачці в коментарях, що таке цей "хаос", і, звичайно ж, не забули також "подякувати" їй за підтримку путінського режиму та вбивства її ж земляків. Під постом можна побачити багато негативних коментарів.

Також нагадаємо, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.