"Бессовестная, беспринципная и безнравственная": поклонницу путина Ани Лорак снова захейтили в сети

Артистка продолжает молчать о войне в Украине

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, в очередной раз была забросана "помидорами" в сети. Любительница гастролей в стране-агрессоре снова стала главной героиней скандала, после очередной публикации в своих соцсетях, где она "поразмышляла" о разрушениях.

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала "философский" пост, в котором отметила, что разрушает мечты людей некий "хаос", а никак не россия, которая каждый день обстреливает ракетами и снарядами ее родину. Более того, артистка даже нашла "выход", как все исправить — конечно же все может преодолеть любовь.

"Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой" — написала Лорак.

Подобные философские мысли совсем "не зашли" пользователям в сети, которые быстренько напомнили певице в комментариях, что такое этот "хаос", и, конечно же, не забыли также "поблагодарить" ее за поддержку путинского режима и убийства ее же земляков. Под постом можно увидеть много негативных комментариев.

Также напомним, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.