Укр

"Бессовестная, беспринципная и безнравственная": поклонницу путина Ани Лорак снова захейтили в сети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ани Лорак Новость обновлена 30 ноября 2022, 10:40
Ани Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка продолжает молчать о войне в Украине

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, в очередной раз была забросана "помидорами" в сети. Любительница гастролей в стране-агрессоре снова стала главной героиней скандала, после очередной публикации в своих соцсетях, где она "поразмышляла" о разрушениях.

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала "философский" пост, в котором отметила, что разрушает мечты людей некий "хаос", а никак не россия, которая каждый день обстреливает ракетами и снарядами ее родину. Более того, артистка даже нашла "выход", как все исправить — конечно же все может преодолеть любовь.

"Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой" — написала Лорак.

Подобные философские мысли совсем "не зашли" пользователям в сети, которые быстренько напомнили певице в комментариях, что такое этот "хаос", и, конечно же, не забыли также "поблагодарить" ее за поддержку путинского режима и убийства ее же земляков. Под постом можно увидеть много негативных комментариев.

комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак
комментарии про Ани Лорак

Также напомним, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.

Теги:
#Ани Лорак #Певица