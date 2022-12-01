"путин х*йло": концерт Моргенштерна в США принял неожиданный поворот (видео)

Ролик с фрагментом концерта Моргенштерна разлетелся по сети

Российский рэпер Моргенштерн, треки которого даже во время российско-украинской войны слушают украинцы, сейчас гастролирует по США. На одном из его концертов публика начала скандировать популярную матерную кричалку о владимире путине.

Моргенштерн выступал в Нью-Йорке, когда зрители дружно начали выкрикивать "путин – х*йло". Фрагмент видео опубликовал пользователь Serg Wысоцкий в Twitter в четверг, 1 декабря. Артист не стал повторять, но прокомментировал скандирование.

Так, в твите сообщается, что на концерте Моргенштерна в Нью-Йорке, состоявшемся в рамках его тура по США, толпа начала скандировать: "путин х*йло". Как можно услышать в ролике, рэпер не стал кричать вместе со своими зрителями популярную фразу.

"Пацаны, ну я же не путин", — сказал Моргенштерн.

Прямо о том, что путин развязал войну против суверенного государства, Моргенштерн публично не говорил. В комментариях к посту мнения об этом эпизоде разделились. Кто-то считает рэпера таким же, как президент его страны, а кому-то ролик понравился: "Во-первых, это красиво".

Реакция комментаторов на концерт Моргенштерна

Стоит отметить, что Моргентштерн публично не осуждал путина, а об агрессии рф против Украины высказывался достаточно уклончиво. Также он посвятил последним событиям клип "12". В треке есть слова о том, что "большие дяди отправят на бойню". В работе был использован бит украинца Палагина, а еще задействовано голосовое сообщение от его мамы, записанное в момент пребывания в бомбоубежище. "Мы хотим мира. Мы хотим дружбы": такие слова размещены в конце клипа.

Напомним, Моргенштерн уехал из рф еще до начала полномасштабной войны, около года назад. На родине его обвинили в торговле наркотиками, признали иноагентом. В последнее время находился в ОАЭ. В Украину, к слову, рэперу въезд воспрещен.