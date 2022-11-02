Засилье российской музыки в трендах украинского YouTube и Apple Music разгневало соцсети

Большой популярностью среди украинцев пользуются группа Мияги и Эндшпиль, Анна Асти, Канги и Галуст и Моргенштерн

Не смотря на то, что война россии против Украины продолжается уже более восьми месяцев, в украинском культурном пространстве все еще огромной популярностью пользуется российский медиапродукт. Так, например, среди топ-15 треков в украинском Apple Music целых 9 песен принадлежат украинским исполнителям.

На это обратила внимание блогер Ната Доминская на своей странице в Твиттер. Так, большой популярностью среди украинцев пользуются группа Мияги и Эндшпиль, Анна Асти, Канги и Галуст и Моргенштерн.

"Топ 100 треков в Украине. Что думаете об этом?", — поинтересовалась блогер у своих подписчиков.

В сети, конечно же, вспыхнула волна возмущения по поводу того, что российская музыка все еще пользуется такой популярностью в Украине. Комментаторы отметили, что так быть не должно и высказали пожелание, чтобы со слушателей российской музыки автоматически снимались деньги на донаты ВСУ.

"Что этот п***ец полный. Я сейчас вижу несколько тысяч долларов, попавших в недогосударство из-за "музыки вне политики", "я всего раз паслушаю", "он же хороший русский", — написал один из пользователей.

При этом в комментариях к посту один из пользователей отметил, что тренды YouTube Music выглядят немного по-другому и российской музыки там гораздо меньше.

В трендах же самого украинского YouTube находятся все те же Мияги и Эндшпиль, Анна Асти, Нойз МС, а также предательница Ани Лорак.

Как писал "Телеграф" ранее сыгравшего в российском сериале Виталия Салия наградили премией "Киноколо". Виталий Салий исполнил роль российского офицера в сериале "Бухта глубокая".