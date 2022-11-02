Оккупанты строят новые линии обороны: свежие карты боев в Украине

Враг атакует на трех направлениях в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают давить на Украину на востоке, одновременно устраивая атаки и готовясь к обороне на юге. Они расширили географию атака в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба ВСУ — атаки идут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Аналитики Института изучения войны считают, что российские данные про успехи в районе Донецка пока рано оценивать, несмотря на их постоянные заявления про продвижение.

Украинские контрнаступательные действия продолжаются как в направлении Сватово и Кременной, так и в Херсонской области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Россияне заявляют, что украинское контрнаступление в районе Сватово продолжается, но они отбивают атаки. Даже больше — заявляют про готовность к наступлению на Купянском направлении до конца ноября или декабря. При этом они серьезно опасаются атаки ВСУ на Сватово. Оккупанты на месте считают, что украинские силы намерены взять город до конца недели — якобы силы обороны форсировали реку Жеребец в районе Стельмаховки.

В направлении Кременной также не утихают бои. Украинских военных прежде всего интересует трасса между Кременной и Сватово. Россияне предполагают, что украинские военные хотят выйти на Кременную с севера. К северо-западу от Кременной украинские силы вернули себе Невское — про деоккупацию города стало известно около недели назад, и только 1 ноября это признал враг.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области россияне продолжают атаковать западнее Донецка и в районе Бахмута. В окрестностях города, а также в районе Соледара, Опытного и других населенных пунктов продолжаются ожесточенные бои. Из Клещеевки в 9 км от Бахмута эвакуируют оставшихся мирных жителей.

Российские войска продолжают наступать от Донецка на север, северо-запад и юго-запад. Оккупационные блогеры рассказывают про успехи, но оценивать события пока рано — бои еще идут. Враг усилит атаки на Угледарском направлении. Они хотят захватить Павловку и Новомихайловку, а затем окружить украинские войска в Угледаре.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает готовиться к обороне оккупированной части Херсонской области, дополнительно формирует линию обороны на восточном берегу — оккупанты роют траншеи. Есть сведения про такие линии обороны:

Новая Каховка-Днепряны-Корсунка — примерно в 45 км к востоку от Херсона

Голая Пристань — 8 км к юго-западу от Херсона

на юге до Михайловки — в 45 км к югу от Херсона.

Оккупационную администрацию перенесли в Скадовск. Россияне заявляют, что украинское контрнаступление пока отражают. Но Силы обороны Украины продолжают бить оккупантов и издалека. Кроме техники и погибших солдат, россия не досчиталась трьох складов с боеприпасами в Баштанском, Бериславском, Геническом районах.

Российские диверсанты усилили активность на юге Украины. Был задержан один из тех, кто планировал взрыв на железной дороге. Опасность для этого пути сообщения кроется не только в военных перевозках, но и в продовольственных. Повреждение логистических линий на юге Украины может помешать вывозить зерно для экспорта в нейтральные порты. Также россия продолжает протестовать против зерновой инициативы обстреляв баржу с зерном в Бужско-Днепровско-Лиманском канале.

Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что желание россии выйти из зерновой сделки обернется против нее самой — продолжать возить зерно решительно настроена Турция — один из немногих оставшихся официальных покупателей российской нефти. Посол по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимова прокомментировала "Телеграфу" вероятную заинтересованность Китая в продолжении сделки.