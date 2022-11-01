Зерновой коридор без россии: промежуточная победа Украины при участии Китая или новая зона риска

Посол по особым поручениям МИДа Ольга Трофимцева рассказала "Телеграфу", как удалось осадить путина

Несмотря на постоянные шантажи со стороны россии на фоне ее военных поражений, кейс с зерновым соглашением показателен, как нужно разговаривать с рф и противодействовать ее угрозам. Тем более, похоже, на стороне Украины начали играть не только ключевые участники коридора по экспорту украинского зерна — Турция и ООН, — но еще более мощные, чем россия, мировые торговые лидеры.

"Телеграф" эксклюзивно спросил посла по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Украины, координатора Совета экспортеров и инвесторов Ольгу Трофимцеву, как в дальнейшем будет работать путь по поставкам зерновых из Украины без участия россиян и какая все же была роль Китая в многомесячной зерновой эпопее.

— Можно ли расценивать фактическое выбивание россии из зерновой сделки как промежуточную победу Украины на зерновом фронте?

— Во-первых, официально россия и путин заявляли, что они не вышли, но приостановили свое участие в зерновом соглашении. Называя для этого как аргумент атаку на корабли Черноморского флота россии в Севастополе. Что еще не расследовано и непонятно, кто за этим стоял и как это там все произошло.

Во-вторых, (русские, — Авт.) придумывают по ходу какие-то другие версии, что этот зерновой коридор используется Украиной или кем-то другим, с какими-то другими целями. То есть фактически пытаются обвинить Украину в каких-то нарушениях, которых не было. Не имея для этого ни доказательств, ни чего-либо другого. Однако вот россия так официально заявила. Это был первый шаг в этом развитии событий.

Второй шаг, который мы увидели, это была реакция на такую позицию россии тех партнеров, которые непосредственно подписывали с ней, опять же, это зерновое соглашение (параллельно с Украиной). Турция и ООН фактически одинаковой тональности сделали заявления, что хорошо, мы принимаем к сведению этот шаг рф, но не можем сейчас подвергать из-за этого весь мир очередному витку развития гуманитарного и продовольственного кризиса. Соответственно, мол, мы (Турция и ООН, — Авт.) опять же в данном случае тоже ставим в известность россию, что решаем вместе с Украиной, задействованной в реализации данного зернового коридора, что корабли, нагруженные зерном, будут продолжать выходить.

И кроме того, вчера еще произошло увеличение инспекционных групп, и предложение Украины было наконец принято. На десять инспекционных групп увеличилось количество тех, кто будет проверять эти корабли.

- То есть фактически, по большому счету, произошел системный сдвиг и коридор будет работать уже без россии?

– Откровенно скажу, я конечно это очень поздравляю и мне кажется, что так и должно быть. И в подобных ситуациях нужно с россией так себя вести. Она занимается шантажом, она занимается откровенным терроризмом, поэтому ответ должен звучать просто.

Кстати, с самого начала, скажем прямо, российская федерация не имела никакого права вообще диктовать нам что, как и т.д. экспортировать из украинских портов наше зерно и совершенно это не было связано с какими-либо действиями на фронте.

Но просто, теряя (преимущества — Авт.) действительно в военном смысле, не имея успехов на войне, россия начала заниматься террором гражданского населения и шантажом. Соответственно, в этот раз шантаж этот не сработал. Вот и все. И это очень правильная реакция на такой шантаж (относительно зерна, — Авт. ).

— Как можно спрогнозировать дальнейшие события по экспорту зерна из Украины?

— Сейчас нужно внимательно наблюдать за тем, как будут вести себя страховые компании. И второй момент — конечно, чтобы сама россия не делала глупостей и не совершала каких-либо провокаций. От нее можно всего ожидать. Будем наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться дальше.

— Какова роль и влияние Китая в этой ситуации, ведь по некоторым сообщениям КНР уже вроде бы косвенно вмешивается в кейс с зерновым коридором в пользу Украины?

— Поскольку нет официальной информации, хотя некоторые слухи есть, но подтверждать или опровергать их не вижу сейчас смысла. Единственное что с прагматичной точки зрения могу это прокомментировать так: понятно, что Китай как один из крупнейших импортеров разных зерновых, в первую очередь кукурузы из Украины, он обычно заинтересован в том, чтобы такие вещи, как зерновая торговля, как можно меньше страдала от войны и от всех непонятных таких прихотей, движений, всего прочего или каких-нибудь шантажных действий рф.

Опять же это мое предположение, но могу себе представить, что, скажем так, неформальными путями определенным образом действительно, Китай также дал понять, что он не против того, чтобы этот зерновой коридор заработал. Несмотря на то, что там россия заявляла (мы видели и сегодня заявления из россии, что, мол, это недопустимо, "мы считаем, что теперь этот коридор опасен" и все прочее).

То есть они сейчас там разгоняют вброс, но кроме этих заявлений пока ничего не было. Они очень нервно, я даже сказала бы, истерически, на это реагируют. Но кроме этой истерики мы пока ничего не видели.

— Почему турецкая сторона сейчас заняла достаточно столь прагматическую, четкую и твердую позицию?

— Потому что, опять же, Турция с экономической точки зрения сейчас находится в непростой ситуации и президенту Эрдогану абсолютно сейчас не в тему какие-либо еще дополнительные сложности и какие-то игрища, а также шантаж. Ему нужна определённость.

Можно увидеть официально статистические цифры с любых сторон, что Турция страна №2, в которую это зерно уходит из Украины по данному коридору. И в какой оно или перерабатывается, или потом реэкспортируется. То есть это тоже очень важно для Турции. И сейчас снова, скажем так, садиться и думать, что делать с этим неистовым террористом — страной-террористом россией, — это действительно, на мой взгляд, никому такое уже не интересно. Немножко все начали терять терпение, как мне кажется.

Уже многие говорили, что уже путин наделали столько ошибок и много раз выстреливал себе в ногу и газом, и многим еще чем. А также во все такие несуразные вещи, в которые он пытается вовлекать еще и другие страны, в том числе Турцию или Китай. Следовательно, эти государства немного уже (как крупные экономические игроки, а по сравнению с рф они гораздо больший вес в чем-то имеют), начинают раздражаться. И они реагируют соответствующим образом. Поэтому да, действительно, могу представить, что какие-то неофициальные сигналы из Китая могли быть.

Отметим, уже на стадии подготовки интервью к выпуску появились сообщения о том, что путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно функционирования "зернового коридора" в котором фактически попросил, чтобы Украина не трогала Черноморский флот.

Тем временем в ООН сообщили, что участники соглашения договорились не планировать прохождение суден с зерном по коридору на 2 ноября.