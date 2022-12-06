Гоблин с газовым краном: в Праге установили памятник путину (фото)

Памятник простоит на одной из улиц Праги 30 дней, а затем будет выставлен на аукцион

В чешском городе Прага, в котором ранее выставили на аукцион скульптуру голого путина, установили памятник российскому диктатору. Его изобразили в виде гоблина, закручивающего газовый кран.

Инсталляцию установили на площади в самом большом административном районе столицы, Прага 6. Ранее на этом месте стоял памятник советскому маршалу Коневу. Об этом сообщает чешское издание Ceske Noviny.

Автором скульптуры является кузнец и скульптор Душан Достал. Отмечается, что по его замыслу, памятник должен указать на виновника роста цен на энергоносители в Европе. Также неспроста фигура путина изображена с поднятой рукой. Автор таким образом представляет российского президента в сочетании с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Памятник путину в Праге

Установку статуи и ее последующий аукцион организовал бизнесмен Далибор Дедек. По его словам, фигура путина простоит 30 дней, после чего будет выставлена на аукцион, вырученные деньги с которого пойдут на покупку оружия для Украины.

"Статуя должна послать сигнал Чехии о том, что проблема войны в Украине все еще существует и требует решения. Второй сигнал — украинцам, что мы с ними", — отметил Дедек.

Организатор считает, что памятник может быть продан на аукционе за шестизначную сумму.

Напомним, что ранее в социальных сетях высмеяли новую попытку путина объяснить захват украинских городов.