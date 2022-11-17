В Чехии продают скульптуру голого путина для помощи Украине (фото)

Для аукциона скульптуру путина дополнили изображением лукашенко и представили под названием "Голые убийцы".

Скульптуру голого российского президента Владимира Путина, который продолжает ракетный террор в Украине, продадут на аукционе в Чехии. Об этом сообщает Радио Прага. Инициатором торгов стала чешская группа Kaputin.

Скульптура изображает обнаженного путина, сидящего на золотом унитазе. Для аукциона карикатуру дополнили изображением белорусского президента александра лукашенко. Произведение искусства уйдет с молотка под названием Naked Killers, что в переводе означает "Голые убийцы". Предлагаем фото:

Скульптура путин и лукашенко на унитазе

Группа Kaputin неоднократно использовала карикатуру в отношении российского президента во время митингов и других массовых мероприятий. Голый путин на унитазе часто украшал вход в российское посольство в Праге — подробнее на фото.

Скульптура путин и лукашенко на унитазе – акция в Праге

Голый путин на унитазе — акция в Праге

Аукцион будет проводиться онлайн на странице Kaputin в Twitter. Он продлится до 20 декабря. Начальная стоимость составляет 10 000 евро. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на покупку военного дрона для Украины, которая продолжает бороться с российской агрессией.

Напомним, что утром 17 ноября Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Взрывы были слышны в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Данные о пострадавших уточняются. Однако уже известно, что в результате взрывов в Днепре пострадали не менее 14 человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток.

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