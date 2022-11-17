Нацгвардейцы применяют хитрую, по эффективную тактику против вертолетов рф: как сажают вражеские "птички" (фото, видео)

Вражеские вертолеты опасаются залетать на территорию и пытаются попасть издалека

В Нацгвардии Украины нередко изобретают что-то новое, более действенное против российских оккупантов. Среди прочего — использование танкового пулемета против дронов. Но если возможности модернизировать нет, а эффективность повысить хочется, нацгвардейцы используют комбинированные расчеты противовоздушной обороны в районе украинской границы.

В Харьковской области ударной авиации россиян противостоят такие объединенные группы. В них используются одновременно переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и зенитные установки(ЗУ).

Тут часто появляются вертолеты врага — Ми-28, Ми-24, Ка-52, которые использует для полетов особенности рельефа. "К-52 здесь появляются по меньшей мере дважды в неделю. Как только вылетит "вертушка" — я выскочу с "трубой" и выстрелю", рассказывает гвардеец "Сварщик".

Использование ПЗРК против российской авиации

Ракета из ПЗРК реагирует на тепло и стрельба более простая — навелся, выстрелил, ракета взлетела и через несколько секунд она поражает цель. "Работать ЗУ сложнее: нужно дольше целиться, учитывать скорость, чтобы сбить вертолет или самолет", — объясняет совместные дежурства нацгвардеец "Магони"

Зенитная установка - это не легкий и мобильный ПЗРК

Стрельба из ЗУ требует учета многих факторов

Стрельба из зенитной установки

"Часто бывает так, что противник применяет отбрасываемые тепловые инфракрасные ловушки, поэтому ракета ПЗРК "отвлекается" и идет в сторону. Тогда выручает зенитку. Здесь уж никакая ловушка уже не поможет. Сейчас у нас комбинированное применение: если не справилась ракета, это исправляет зенитная установка. Ею же мы можем отработать и по наземным целям" — рассказывает офицер НГУ "Партизан".

Благодаря такой эффективной тактике, вражеские вертолеты стали более осторожными и стараются не залетать вглубь территории, а это существенно снижает четкость их атак. Отмечается, что в пограничье действует не только Нацгвардия, но и территориальная оборона и ВСУ. У них разное вооружение и много вариантов его применения.

Ранее "Телеграф" рассказывал про создание в Украине необычных мини-Градов, когда установку монтируют на пикап для мобильности. Часть вооружения в Украинскую армию попадает трофеями — например, машина для управления огнем артиллерии, которую россияне бросили на Херсонщине.