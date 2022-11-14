Нацгвардейцы модернизируют вооружение для борьбы с дронами: результат уже есть (фото)

Попасть в цель можно с расстояния в 1,5 км

Украинские умельцы используют в войне против россии все средства и придумывают новые. Так, установку от "Градов" для мобильности переместили на пикап. Но кроме ударов по российским позициям, для Украины актуальна борьба с дронами, которые запускает россия. Нацгвардейцы Николаевщины придумали и собрали необычную установку.

Состоит она из пулеметов Калашникова танковых (ПКТ). Для того чтобы она была более мобильной, установили на пикапе. Как сообщают в Нацгвардии, из нее уже сбили трех "шахедов".

Установка нацгвардейцев объединяет сразу два пулемета. Калибр пулемета — 7,62 мм. Используют его с конца 60-х, но эффективность не изменилась. Прицельная дальность у базового варианта ПКТ — 1500 метров.

Установка эффективна против "Shached-136"

В ПКТ используется электроспуск, у него нет пистолетной рукоятки с прикладом — нацгвардейцы модернизировали его и добавили спусковой механизм на саму установку, которая активизирует сразу два пулемета. Отметим, что мастера добавили также и зенитный прицел.

ПКТ в модернизации Нацгвардии

Ранее "Телеграф" рассказывал как украинские военные в деоккупированной Херсонской области затрофеили вертолет, оставленный россиянами. Он оказался украинским Ми-8. Отступая россияне оставляют немало техники. Среди нее встречаются интересные экземпляры. Например, автоматический гранатомет из которого не сделали ни единого выстрела.