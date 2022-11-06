Трофейную технику россиян умельцы превращают в "мини-Хаймарсы": как они выглядят (видео)

Мощные ракеты бьют по оккупантам из кузова маленького пикапа

Трофейную военную технику россиян в Украине начали переделывать и использовать против них же. Так, в Винницкой области уже изготавливают "мини-Грады" или, как шуточно их называют, "мини-Хаймарсы", которые успешно помогают бороться с оккупантами.

Производством самодельных установок залпового огня занимается винницкий волонтер вместе со своими друзьями автомеханиками. Работают они над "мини-Хаймарсами" совершенно бесплатно. Стоит учесть, что перевоплощение каждой машины выходит примерно в 100 тысяч гривен. На сей раз её проспонсировал благотворитель, который предпочел остаться неизвестным, передает ТСН.

Уникальные "мини-Грады" устанавливают на обычные пикапы. Отмечается, что дальность полета ракеты составляет более 20 км. Однако украинские военные при этом остаются незамеченными. К этой установке есть специальный пульт управления, с помощью которого можно управлять ею на безопасном расстоянии перед запуском ракет.

"Будут использоваться направляющие от БМ21 "Град" и теми же ракетами РСЗО. Не всегда нужно подъезжать большой машиной, отрабатывать полный пакет снарядов, можно точечно, поэтому и возникла потребность в таких автомобилях. Мобильность, скорость, зарядился, отработал, уехал", — отметил волонтер Денис Романовский.

Производство "мини-Градов". Видео - Суспільне

Автомеханики в свою очередь рассказали, что схемы металлического каркаса и электричества дали военные. Часть запчастей, направляющие для ракет и прицелов, взяты из трофейной техники российских оккупантов. А остальная схема к "мини-Граду" — это военная тайна. Уже непосредственно на месте военные сами устанавливают пусковые элементы спуска, чтобы установка была готова для ведения огня.

Винницкие умельцы не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют продолжать делать подобные установки.

Напомним, что ВСУ удалось затрофеить большое количество техники оккупантов. Одной из самых драгоценных находов украинских воинов является радиолокационная система "Зоопарк-1М". "Телеграф" рассказал, почему она считается настолько ценной, и что она может.