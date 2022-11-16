ВСУ "затрофеили" редкую машину для управления огнем САУ (фото)

Техника, оставленная оккупантами, будет работать против них

Украинские военные получили немало трофеев во время контрнаступления. Среди них — брошенная оккупантами 1В119 "Реостат" на Херсонщине. Эта машина используется для управления огнем артиллерийского дивизиона, используемого десантными войсками.

Как отмечает Ukraine Weapons Tracker, обычно его используют со 120-мм самоходными артиллерийскими установками 2С9 "Нона". По данным Defence-ua, украинские военные могли иметь дело с такой техникой раньше, ведь есть фото "Реостата" в камуфляже ВСУ.

Машина достаточно редкая — в советском союзе сделали 60 таких, которые должны были достаться россии после развала. Отметим, что ими владели два соединения десантных войск оккупантов. По оценкам независимых экспертов, они потеряли уже семь – две уничтожены, а пять стали трофеями.

В 1В119 "Реостат", кроме специфической аппаратуры, есть полевой телефон ТА-57, прибор управления огнем ПОУ-9 и танковая аппаратура для навигации. По эксплуатационной заявке батарея САУ под управлением "Реостата" может открывать огонь уже через 10 минут после перемещения.

Трофейный 1В119 "Реостат"

Перед использованием "Реостат" нужно отмыть и проверить исправность

Что касается использования во благо Украины, то в нашей армии до вторжения было около 50 САУ 2С9 "Нона", еще несколько — затрофеили у оккупантов, поэтому применить "Реостат" по назначению возможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные используют против россиян как современное вооружение, так и остатки советских разработок. Среди последних достижений ВСУ — ЗРК "Аспид" от Испании. Также в сети появились фото использования пушки М-46 на Бахмутском направлении – советская техника работает непрерывно круша оккупантов.