Укр

ВСУ "затрофеили" редкую машину для управления огнем САУ (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Реостат в "пикселе" Новость обновлена 16 ноября 2022, 10:13
Реостат в "пикселе". Фото defence-ua.com

Техника, оставленная оккупантами, будет работать против них

Украинские военные получили немало трофеев во время контрнаступления. Среди них — брошенная оккупантами 1В119 "Реостат" на Херсонщине. Эта машина используется для управления огнем артиллерийского дивизиона, используемого десантными войсками.

Как отмечает Ukraine Weapons Tracker, обычно его используют со 120-мм самоходными артиллерийскими установками 2С9 "Нона". По данным Defence-ua, украинские военные могли иметь дело с такой техникой раньше, ведь есть фото "Реостата" в камуфляже ВСУ.

Машина достаточно редкая — в советском союзе сделали 60 таких, которые должны были достаться россии после развала. Отметим, что ими владели два соединения десантных войск оккупантов. По оценкам независимых экспертов, они потеряли уже семь – две уничтожены, а пять стали трофеями.

В 1В119 "Реостат", кроме специфической аппаратуры, есть полевой телефон ТА-57, прибор управления огнем ПОУ-9 и танковая аппаратура для навигации. По эксплуатационной заявке батарея САУ под управлением "Реостата" может открывать огонь уже через 10 минут после перемещения.

Трофейный 1В119 Реостат
Трофейный 1В119 "Реостат"
Трофейный 1В119 Реостат
Перед использованием "Реостат" нужно отмыть и проверить исправность

Что касается использования во благо Украины, то в нашей армии до вторжения было около 50 САУ 2С9 "Нона", еще несколько — затрофеили у оккупантов, поэтому применить "Реостат" по назначению возможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные используют против россиян как современное вооружение, так и остатки советских разработок. Среди последних достижений ВСУ — ЗРК "Аспид" от Испании. Также в сети появились фото использования пушки М-46 на Бахмутском направлении – советская техника работает непрерывно круша оккупантов.

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#Война #Трофей #ВСУ