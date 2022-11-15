Советская пушка М-46: чем ликвидируют россиян на Бахмутском направлении (фото)

Пушка М-46 старое оружие, но весьма эффективное

Украинские военные уже несколько месяцев под активными атаками россиян держат оборону на Бахмутском направлении. Среди тех, кто обеспечивает безопасность Соледара и подавляет штурмы россиян — 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Одно из их орудий — пушка М-46 130 калибра.

Холоднояровцы опубликовали на официальной странице бригады впечатляющие фото работы пушки. "Телеграф" расскажет детали про нее и ее работу. Отметим, что М-46 еще советского производства, но бригада получила их от Македонии в рамках военной помощи Украине.

Пушка М-46 калибра 130 мм была создана в 50-х. Тогда она являлась наиболее дальнобойным орудием в своей категории мощности. Ее активно экспортировали — пушка отметилась и в конфликте Китая с Тайванем, Вьетнамской войне, на Ближнем Востоке. Операторы пушки отмечают, что дальность работы с закрытой позиции у М-46 — до 37 км.

Позиции М-46 маскируют сеткой

Размеры у нее немаленькие — 11,1*2,45*2,55 метра. Только длина ствола составляет более семи метров. При выстреле из ствола вырывается пламя, поэтому ветки вокруг опалены.

Во время выстрела появляются "огненные крылья"

Особенностью использования этого орудия является то, что снаряды для нее используются не только советские, а и современный, переданные по ленд-лизу. Пушкари отмечают, что от интенсивности использования под Соледаром в некоторых местах краска на орудии просто выгорела.

М-46 на позиции

Ранее "Телеграф" рассказывал про другие орудия, выпущенные еще в СССР, но которые успешно уничтожают оккупантов на разных направлениях фронта. Для части из них понадобилась модернизация, чтобы отвечать современным вызовам. Например, из танкового пулемета сделали охотника на дронов. Часть такого постсоветского оружия украинские военные берут в качестве трофеев, среди них ЗРПК 2С6 "Тунгуска".