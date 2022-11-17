Пострадавших все больше: появилось видео момента ракетного удара по Днепру

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрела

К утру 17 ноября оккупационная армия россии снова выпустила по мирным украинским городам десятки ракет. Больше всего от атаки пострадал областной центр Днепропетровщины, где зафиксировано два прилета по инфраструктурным объектам. В результате взрывов количество пострадавших увеличилось до 14 человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, обнародовав детали российских обстрелов в своем телеграмм-канале.

"Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города", — написал он.

Также в сети появились первые фото и видео, на которых видны последствия прилетов ракет по Днепру, в том числе и изуродованные жилые дома.

Первые кадры последствий взрывов в Днепре

Информацию по обстрелу города уже успел прокомментировать и украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, президент опубликовал шокирующее видео, на кадрах которого ясно видно, как на одной из улиц Днепра упала и сорвалась российская ракета.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий", — говорится в тексте публикации гаранта.

Стоит добавить, что через несколько часов после взрывов в городе днепровский председатель Борис Филатов в своем "Фейсбуке" показал фото верхней одежды одной из работниц городского совета. Пальто полностью пронизано обломком от взорвавшейся по прилету ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате массированных ракетных ударов со стороны россии были повреждены линии электроснабжения двух украинских АЭС на западе Украины.

Кроме того, несколькими днями ранее российская ракета даже упала на территории Польши. В результате чего там раздался взрыв и погибли два человека.