Жертв уже десятки: руйнівний сніговий шторм обрушився на США та Канаду (епічні фото та відео)

Шторм вирує на всьому континенті, навіть тепліші південні штати накрили заморозки

США та Канаду накрив потужний сніговий та крижаний шторм. Понад 250 млн людей відчули на собі його вплив — дороги замело снігом, на трасах — серйозні аварії, півтора мільйона людей залишилися без електрики. Кількість загиблих унаслідок шторму наближається до 30.

За даними ВПС, шторм простягається від Техасу до Квебеку, тобто майже на всьому континенті, крім крайніх південних точок. У частині штатів, включаючи Нью-Йорк, Айову та Буффало зафіксували нульову видимість. У штаті Монтана температура впала до -45 за Цельсієм.

У частині регіонів — Новій Англії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі сталися повені. В Огайо зіткнулися на шосе одразу 50 автомобілів. Багато загиблих серед жертв урагану постраждали саме внаслідок численних ДТП по всій країні.

Серед загиблих також люди, яким не було де переночувати — вони замерзли на вулицях. Багато автомобілістів застрягли у снігових заметах на дорогах. Їх допомагає рятувати національна гвардія США.

У Канаді мешканці намагаються вибратися зі своїх будинків. Снігу намело значно вище рівня пояса.

У Сіетлі та Портленді жителі скористалися ситуацією та каталися на ковзанах вулицями. У прибережних районах США шторм призвів до значних зледенінь.

Прогноз погоди найближчим часом не втішний. Через негоду сотні тисяч людей застрягли в дорозі та не змогли потрапити додому до Різдва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні нещодавно сніг та крижаний дощ також наробили чимало турбот — у Львові міськелектротранспорт не курсував кілька днів. Натомість у Новий рік регіон буде одним із найтепліших.