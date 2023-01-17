Переполненная маршрутка столкнулась с фурой на Львовщине: множество пострадавших (фото)

Некоторые из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии

Неподалеку от Львова произошла серьезная авария с участием многотонной фуры и переполненного маршрутного автобуса.

Как информирует пресс-служба местной патрульной полиции в своем Telegram-канале, происшествие произошло неподалеку населенного пункта Гамалиевка, на трассе Киев-Чоп.

Отмечается, что дорога в этом районе частично перекрыта, а правоохранители обеспечивают реверсное движение.

По имеющейся информации, всего в маршрутке находилось около 40 человек, от столкновения с грузовиком транспортное средство опрокинулось на бок.

Тем временем "Суспільне" сообщает, что травмы получили не менее 19 человек, из которых два находятся в очень тяжелом состоянии, а еще один потерял глаз.

Еще девять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

ДТП во Львовской области

Гамалиевка на карте

Как сообщалось ранее, накануне на все той же трассе Киев-Чоп произошло еще одно столкновение автобуса с грузовиком. По некоторой информации водитель автобуса уснул за рулем и врезался в стоящую на заправке фуру, что привело к его гибели. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.