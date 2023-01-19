Допомога з півночі: дві країни ЄС дають Україні важливе озброєння

Україна незабаром отримає велику кількість необхідної їй зброї від своїх союзників

Україна отримає нову партію військової допомоги від Швеції та Естонії. На озброєння українських військових прибудуть САУ Archer, 50 БМП та протитанкова зброя від першої країни, а також гаубиці, протитанкові гранатомети Carl Gustav, тисячі снарядів та вантажівки для перевезення боєприпасів — від другої.

Так, прем’єр-міністр Ульф Крістерсон заявив про намір Швеції передати Україні артустановки Archer, протитанкові ракети NLAW і 50 БМП Stridsfordon 90. Про це повідомляє видання SVT.

Це буде вже десятий пакет військової допомоги, який Україна отримає від свого союзника — Швеції. Він поділений на три частини, однак переданим нашим захисникам САУ Archer потрібна певна підготовка. На цей час залишається невідомим, скільки САУ буде передано нашій країні.

Вже протягом кількох місяців на озброєння ЗСУ надійдуть бойові машини Stridsfordon 90 у кількості 50 екземплярів. Крім того, Швеція допоможе Україні протитанковими комплексами NLAW. Останні мають гарну здатність виводити ворожі танки з ладу.

До пакету військової допомоги також увійдуть гранатомети, протитанкові гармати, автоматична зброя та обладнання для розмінування. Загальна вартість цього пакету становить приблизно 4,3 млрд шведських крон. І це без урахування САУ Archer.

Водночас в Естонії оголосили про передачу Україні великої кількості озброєння. Українські воїни отримають десятки гаубиць калібру 155 та 152 мм, тисячі снарядів, понад 100 протитанкових гранатометів Carl Gustav і вантажівки для перевезення боєприпасів. Загальна вартість пакета військової допомоги становитиме 113 млн євро.

За словами прем’єр-міністра Каї Каллас, Київ запросив у Естонії саме це озброєння для своїх військових.

"Естонці знають на болісному досвіді власної історії, що трапляється, коли зло перемагає і велика держава ковтає малі. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, у тому числі Естонії", – зазначила Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 січня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся із Володимиром Зеленським у Львові. Він заявив, що Польща передасть Україні німецькі важкі танки Leopard.

Ми також писали, що США теж готують Україні пакет допомоги на 3,5 млрд доларів. ЗСУ мають отримати новій БМП Bradley, бронетранспортери Stryker, САУ, ракети "земля-повітря" та інші види боєприпасів. Однак лишається невирішеним питання про передачу Києву танків M1 Abrams.