У Вашингтоні планують допомогти Україні змінити динаміку війни з рф

Окремих видів техніки, наприклад, танків M1 Abrams, ЗСУ поки не отримають, але зрушення на краще вже є

У Сполучених Штатах Америки хочуть допомогти Україні змінити ситуацію на майже "заморожених" лініях фронту. За словами представників Пентагону, в першу чергу на це вплинуть додаткові військові можливості, які отримають ЗСУ задля чергового прориву у війні. Раніше ж у Вашингтоні натякали на необхідність деокупації Криму, без якого для путіна все може бути скінчено.

Про наміри США вплинути на характер бойових дій в Україні повідомляє Reuters. За інформацією видання, останній пакет допомоги на 3,5 млрд доларів стане одним із головних поштовхів до більш активної поведінки української армії на фронті.

Саме завдяки додатковій допомозі Америки ЗСУ мають отримати новій БМП Bradley, а також бронетранспортери, САУ, ракети "земля-повітря" та інші види боєприпасів. Цілком вірогідно, що наступним кроком стане ухвалення адміністрацією Байдена постачання броньовиків Stryker.

Лишається невирішеним питання стосовно можливої передачі Києву американських танків M1 Abrams. За словами головного радника Пентагону з питань політики Коліна Кала, це дуже складна та дорога техніка, на якій важко тренуватися. Саме тому поки у Вашингтоні не готові погодити подібний варіант допомоги для України.

Втім, головна мета американців наразі — збільшити технічні можливості української армії для чергової фази конфлікту, що може допомогти змінити динаміку бойових дій та додати імпульсу ЗСУ, що сприятиме їхнім успіхам на кшталт тих, які вже були продемонстровані влітку та восени 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із таких кроків може стати надання Україні танків західними партнерами. Зокрема, мова йдеться про техніку Leopard 2, які готова запропонувати Польща. При цьому в Німеччині частково гальмують цей процес, виставляючи певні ультиматуми Америці.