"Бавовни" буде більше: США допоможуть Україні "націлитись" на Крим

У США дедалі чіткіше розуміють, що ядерну зброю росія через Крим не застосовуватиме

США готові допомогти Україні "націлитись" на Крим, щоб росіяни зрозуміли, що контроль над півостровом може бути втрачено.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, в адміністрації Джо Байдена не особливо вірять у те, що Україна здатна повернути Крим військовим шляхом, проте переконані, що якщо півострів буде поставлений під загрозу, то це зміцнить позиції Києва на можливих переговорах із москвою.

Офіційні особи вважають, що удари військовим об’єктам у російських тилах, включаючи бази та склади на окупованому півострові істотно вплинуть на можливості армії Росії просуватися на фронтах.

"Без Криму все розвалиться", — сказала Евелін Фаркас, високопоставлений представник Пентагону по Україні за адміністрації Барака Обами.

Крім того, в адміністрації Байдена дедалі чіткіше усвідомлюють, що загроза російської ескалації не настільки серйозна, як це здавалося раніше, а побоювання про те, що кремль піде на застосування ядерної зброї, слабшають.

Видання повідомляє, що нова військова допомога, яка включає БМП Bradley і ракети до HIMARS можуть допомогти Україні розвинути контрнаступ на Запорізькому напрямку і звільнити Мелітополь, тим самим підірвавши цілісність "сухопутного мосту" з Криму в материкову росію.

Варто зазначити, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що США можуть дати Україні ракети GLSDB до "Хаймарс", від базових ракет вони відрізняються тим, що здатні вражати цілі на відстані до 160 км.