США дадуть Україні далекобійні ракети до HIMARS: подробиці

GLSDB вважається крилатою бомбою, яка збільшує дальність поразки у польоті

США можуть передати Україні ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км. Також Сили оборони, в рамках великого пакету військової допомоги, можуть отримати броньовані машини Stryker.

Подробицями поділилося видання Politico. США можуть оголосити про передачу озброєння і техніки цієї п’ятниці, 20 січня.

Джерела у Білому Домі повідомляють, що до нового пакету військової допомоги з великою ймовірністю увійдуть ракети GLSDB. Дальність їхнього польоту становить до 160 км, а запускаються вони з систем HIMARS та M270.

Також Україна, швидше за все, отримає 8-колісні бойові броньовані машини Stryker, а ось американські танки M1 Abrams під великим питанням через складність логістики. Точна кількість машин Stryker, не повідомляється поки що.

8-колісні бойові броньовані машини Stryker

Характеристика ракет GLSDB

GLSDB у перекладі з англійської означає "Бомба малого діаметра наземного запуску" (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Це малогабаритні високоточні боєприпаси, які за фактом є крилатими бомбами.

GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB та знаходяться у розробці з 2019 року. Цей боєприпас поєднує авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

На ціль GLSDB наводиться за допомогою GPS та міжнародної навігаційної системи. За рахунок крил, що розкриваються у повітрі, у бомби збільшується дальність ураження.

Крилаті ракети GLSDB

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку зброю Захід може надати Україні після "Рамштайну". Мова може йти про важкі танки та ракети з дальністю від 300 до 500 кілометрів.