"Бавовны" будет больше: США помогут Украине "нацелиться" на Крым

В США все более четко понимают, что ядерное оружие россия из-за Крыма применять не будет

США готовы помочь Украине "нацелиться" на Крым, чтобы россияне поняли, что контроль над полуостровом может быть утерян.

Как говорится в материале The New York Times, в администрации Джо Байдена не особо верят в том, что Украина способна вернуть Крым военным путем, однако убеждены, что если полуостров будет поставлен под угрозу, то это укрепит позиции Киева на возможных переговорах с москвой.

Официальные лица считают, что удары военным объектам в российских тылах, включая базы и склады на оккупированном полуострове существенно повлияют на возможности армии рф продвигаться на фронтах.

"Без Крыма все развалится", — сказала Эвелин Фаркас, высокопоставленный представитель Пентагона по Украине при администрации Барака Обамы.

Кроме того, в администрации Байдена все более четко осознают, что угроза российской эскалации не настолько серьезна, как это казалось ранее, а опасения о том, что кремль пойдет на применение ядерного оружия, слабеют

Издание сообщает, что новая военная помощь, которая включает в себя БМП Bradley и ракеты к HIMARS могут помочь Украине развить контрнаступление на Запорожском направлении и освободить Мелитополь, тем самым подорвав целостность "сухопутного моста" из Крыма в материковую россию.

Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что США могут дать Украине ракеты GLSDB к "Хаймарсам", от базовых ракет они отличаются тем, что способны поражать цели на расстоянии до 160 км.