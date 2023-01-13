Украина перережет пути снабжения: в США рассказали, куда нужно ударить, чтобы освободить Крым

Есть три пути снабжения Крыма из россии, один из которых станет ловушкой для оккупантов

Украина может освободить Крым военным путем, как и прогнозировали ранее эксперты. В США считают такой ход развития событий вполне реалистичным.

Об этом заявил ветеран ВМС США и главный редактор военного новостного агентства SOFREP Шон Спунц, передает Newsweek. Он даже предположил примерный маршрут, которым могут двигаться украинские военные.

Так, по мнению бывшего американского военнослужащего, Украине необходимо перерезать пути снабжения российской армии. В таком случае оккупанты будут вынуждены бежать с полуострова.

"Когда вы смотрите на карту региона, вы видите, что Крым снабжается тремя путями. Вдоль двух автомагистралей, которые идут из россии и Украины с севера на юг. Затем на север идет небольшой мост Чонгар. На западе Керченский пролив и его мост, по которому осуществляется как автомобильное, так и железнодорожное движение", — пояснил он, отметив, что Керченский мост был частично взорван в прошлом году.

Кроме того, есть узкая дамба из россии, которая проходит по восточной границе Крыма. Она может стать смертельной ловушкой для любых конвоев снабжения, которые попытаются ею воспользоваться, ведь по обеим сторонам от нее вода. Если же Украине удастся перерезать пути снабжения россиян на западе и севере, то оккупанты на полуострове останутся без подкрепления и будут вынуждены отступать по воде и суше.

"Если Украина сможет перерезать пути снабжения на западе и севере, россия будет практически не в состоянии снабжать свои воинские части в Крыму, которых там значительное количество. Черному флоту придется эвакуировать порт Севастополь и двигаться Восток до портов в Грузии… Украина наступит с севера, направит свои ракеты в зону действия этих транспортных узких мест и отрежет российскую армию и гражданское население от снабжения даже по суше", — сказал Спунц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может освободить Крым к концу лета 2023 года. Для этого есть два важных условия.