Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" рассказал, как будет проходить деоккупация Крыма

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Крым деоккупируют к концу лета 2023 года.

При этом всё больше данных, что россияне готовят новое массированное наступление на Украину.

Думаю, массовое бегство россиян и коллаборантов из Крыма произойдет именно после того, как путин предпримет отчаянную попытку очередной мощной атаки. Либо на Киев, либо с целью перерезать поставки военной помощи со стороны союзников, осуществляемые через западные регионы.

Скорее всего, путина на такой самоубийственный шаг пойдет. Его никто не будет отговаривать. И он в итоге проиграет – ценой больших потерь и со стороны оккупантов, и, к сожалению, в нашей армии.

Но как только этот последний бросок агрессора мы отобьем – пойдет каскадное обрушение позиций противника. События будут напоминать (только в большем масштабе) – то, как происходило освобождение Харьковской области и части Луганской.

Будет своеобразный военный эффект домино. Предполагаю, что россиянам не понадобятся защитные сооружения, которые они строят в Крыму. Никакой долгой обороны там не будет. Да и вообще российского сопротивления как такового.

Когда дело дойдет до Крыма – а оно дойдет – никакого духа у оккупантов уже не будет. И когда украинская армия будет способна вернуть себе Крым, враг уже не будет способен сколь-нибудь сопротивляться этому естественному течению событий. Еще до начала серьезного продвижения ВСУ по Крыму, оттуда побегут коллаборанты, россияне. Местное сопротивление, с помощью которого в Крыму всё чаще происходит "бавовна", будет еще активнее себя проявлять.

А потом Украина разрушит Керченский мост. Оставшиеся предатели и захватчики просто сдадутся.

Морально-психологическая обстановка в рядах оккупантов стремительно ухудшается. Они грустнеют. Прекрасно понимают, чем это закончится. Боятся пока публично признаться, будут еще бить себя кулаками в грудь, рассказывая о "Крымнаше". Ну, как они недавно рассказывали, что "Херсон навсегда вернулся в РФ". На самом деле их песенка уже спета.