Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" розповів, як проходитиме деокупація Криму

Екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що Крим деокупують до кінця літа 2023 року.

При цьому дедалі більше даних, що росіяни готують новий масований наступ на Україну.

Думаю, масова втеча росіян і колаборантів із Криму відбудеться саме після того, як путін зробить відчайдушну спробу чергової потужної атаки. Або на Київ, або з метою перерізати постачання військової допомоги з боку союзників через західні регіони.

Швидше за все, путін на такий самогубний крок піде. Його ніхто не відмовлятиме. І він зрештою програє – ціною великих втрат і з боку окупантів, і, на жаль, у нашій армії.

Але щойно цей останній кидок агресора ми відіб’ємо – піде каскадне обвалення позицій противника. Події нагадуватимуть (тільки у більшому масштабі) – те, як відбувалося звільнення Харківської області та частини Луганської.

Буде своєрідний воєнний ефект доміно. Я припускаю, що росіянам не знадобляться захисні споруди, які вони будують у Криму. Жодної довгої оборони там не буде. Та й загалом російського опору як такого.

Коли справа дійде до Криму – а вона дійде – ніякого духу в окупантів уже не буде. І коли українська армія буде здатна повернути собі Крим, ворог уже не буде здатний опиратися цій природній течії подій. Ще до початку серйозного просування ЗСУ до Криму, звідти втечуть колаборанти, росіяни. Місцевий опір, за допомогою якого в Криму все частіше відбувається "бавовна", ще активніше себе проявлятиме.

А потім Україна зруйнує Керченський міст. Зрадники, що залишилися, і загарбники просто здадуться.

Морально-психологічна обстановка у лавах окупантів стрімко погіршується. Вони сумують. Чудово розуміють, чим це скінчиться. Бояться поки що публічно зізнатися, будуть ще бити себе кулаками в груди, розповідаючи про "Кримнаш". Ну, як вони недавно розповідали, що "Херсон назавжди повернувся до РФ". Насправді їхня пісенька вже відспівана.