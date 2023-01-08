Окупанти підуть у новий наступ: в ГУР розповіли, де і коли

Активізація боїв відбудеться навесні

Росіяни продовжують концентрувати зусилля в Донецькій області, а також можуть розпочати новий наступ у Запорізькій області.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Corriere della Sera, з початку вторгнення окупантам поставили завдання повністю окупувати Донеччину та Луганщину, однак у цьому вони зазнали невдачі.

Він зазначив, що росіяни можуть спробувати розпочати новий наступ на Запорізькому напрямку та спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

При цьому на окупованій частині Херсонської області, а також у Криму, вони зміцнюють свої позиції.

Скібіцький додав, що розвідка не має інформації про створення будь-яких штурмових підрозділів у Білорусі. Він припустив, що територія цієї країни використовуватиметься як база для реорганізації російських військ.

"На цей час у росії недостатньо військ для нового наступу з півночі", — сказав він.

Що стосується тимчасових рамок, то представник ГУР МО зазначив, що швидше за все активізація російських атак відбудеться "між навесні та влітку", а нині окупанти мають проблеми з перекиданням військ.

Як повідомлялося раніше, радник ОПУ Олексій Арестович розповів, що росіяни скоро відчують гострий дефіцит боєприпасів, тож будуть змушені ще раз звернутися до засилля "гарматного м’яса" на фронті.