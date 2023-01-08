Відкриється вікно можливостей: Арестович пояснив, коли ЗСУ перейдуть у масштабний контрнаступ

Просування ЗСУ на Харківщині стане для противника справжнім "дитсадком" порівняно із тим, що готують українські воїни на майбутнє

Українська армія у 2023 році планує здійснити масштабний контрнаступ, який, швидше за все, розпочнеться вже ближче до літа. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, росіяни скоро відчують гострий дефіцит боєприпасів, тож будуть вимушені вкотре звернутися до засилля "гарматного м'яса" на фронті, що не сильно змінить ситуацію у протистоянні країн.

Більш детально про ймовірний розвиток подій експерт розповів у нічному ефірі програми "Фейгін Live". Арестович підкреслює, що нині ворог не має такого широкого арсеналу боєприпасів, а, отже, втратив можливість підкріплювати піхоту сильним вогнем, як це було із Лисичанськом, Сєвєродонецьком і Маріуполем.

"Тепер вони беруть піхотою… І ми розуміємо, які перспективи наступу, в якому 200 тисяч солдатів, хай 300 тисяч, нехай навіть 500 тисяч повзуть на супротивника, що добре окопався або обороняється, насиченого сучасною західною зброєю. Це вирок путінським військовим планам і путіну як політичній фігурі", — підкреслює чиновник.

На його думку, в найближчій перспективі ЗСУ будуть вимушені певний час перебувати в обороні, аж допоки погодні умови не стануть найбільш сприятливими. І вже тоді — ближче до літа — можна чекати на серйозний контрнаступ. Певне "вікно можливостей" для цього, переконаний Олексій Арестович, відкриється між травнем і липнем 2023 року. Він підкреслює, що масштабність дії нашої армії буде настільки потужною, що для противника звільнення Харківщини здаватиметься "дитсадком".

Не останню роль у всьому цьому відіграватиме посилення постачання зброї від західних союзників. Це і не дивно, адже буквально на днях США оголосили про передачу Україні чергового пакету допомоги на суму близько 3 млрд доларів. Також остаточно прокинувся Берлін, який заявив, що презентує Києву додаткову батарею ракетних систем Patriot.