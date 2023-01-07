ЗСУ отримають ракети, техніку, САУ: подробиці нового пакету військової допомоги від США (фото, відео)

Новий пакет допомоги дає нам можливості для звільнення нашої території на сході та півдні, зазначив голова Міноборони

Тримільярдний пакет військової допомоги Україні від США включатиме безліч вдів техніки та озброєння. Крім 50 БМП Bradley, відомих своєю живучістю, Сили оборони України поповнять на додаток ним 500 протитанкових ракет TOW і 250 тис. набоїв 25 мм калібру.

Згідно з даними від міністра оборони України Олексія Резнікова, пакет також включає:

100 бронетранспортерів M113,

55 протимінних транспортних засобів MRAP,

138 багатоцільовий мобільний транспорт HMMWV,

18 самохідних гаубиць калібру 155 мм, стільки ж машин забезпечення боєприпасами,

155 мм снаряди — 70 тисяч артилерійських, 500 високоточних, 1200 — дистанційного мінування RAAM,

36 буксированих гаубиць 105 мм і 95 тисяч артснарядів до них,

10 тисяч мінометних снарядів 120 мм,

неназвана кількість боєприпасів для HIMARS,

ракети для ППО РІМ-7,

4 тисячі авіаракет Zuni,

близько 2 тисяч протитанкових ракет.

Окрім масштабних видів озброєнь ЗСУ також отримають снайперські гвинтівки, кулемети, патрони, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення та оптику, необхідні запчастини та польове обладнання.

Докладніше варто зупинитися на двох пунктах із постачання. Неназвані самохідні гаубиці 155 мм у кількості 18 штук можуть виявитися САУ Paladin – модифікацією артустановки М109. На відміну від базової версії встановили вежу з покращеною бронею, обладнану автоматизованою системою управління вогнем, навігаційною системою, автоматичним наведенням зброї. Може вести вогонь із короткими зупинками та застосовувати техніку парної стрілянини. У базовому варіанті М109 крім гармати обладнана також і кулеметом, їде по шосе зі швидкістю близько 60 км/год і має запас ходу понад 300 км.

Характеристики М109 Paladin

Інший пункт, який потребує пояснення, — ракети РІМ-7. Вони більш відомі як Sea Sparrow. Це корабельна зенітна та протиракетна система малої дальності. Попри те, що спочатку передбачалося використання лише на кораблях, у Тайвані їх експлуатували як ракети наземного базування. Згідно з даними ракети, передані Україні можна запускати як з моря, так і з суші. У них радіолокаційне наведення. Ймовірно, їх можуть використовувати для стрілянини з установок "Бук". Операційна дальність ракети – 19 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що і Німеччина вирішила не зволікати — Україні нададуть нове озброєння. Мова про БМП Marder.