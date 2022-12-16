Зупинить наступ і зірве втечу ворога: чому американський касетний снаряд RAAM важливий для ЗСУ

Начинений протитанковими мінами снаряд здатен створити мінне поле на шляху ворожої техніки

Українські військові нарешті почали використовувати проти російських окупантів нову для ЗСУ натовську зброю — 155мм снаряди M70/M73 RAAM для дистанційного створення мінних полів на напрямку наступу ворога. Кожен снаряд можна начинити дев'ятьма 2-кілограмовими мінами типів M741 та M718.

Що це за зброя — сайт "Телеграф" розбирався разом із порталом Ukraine Weapons Tracker, який публікує схему розташування суббоєприпасів у снаряді.

Нагадаємо, що рішення про передачу Києву американських 155-мм снарядів цього типу було прийнято ще наприкінці вересня, тоді Україні було відправлено перші 1000 пострілів RAAM. У жовтні ЗСУ отримали ще 6000 таких касетних боєприпасів.

Відомо, що кожен снаряд RAAM може "закидати" протитанкові міни M741 та M718 (вагою по 2 кг кожна, 800 г з них — вибухівка) на відстань від 4 до 16 км. Оскільки міни не призначені для вилучення з грунту та повторного використання, вони мають самоліквідатори, а підрив відбувається через кілька після днів встановлення, якщо до того часу не відбудеться контакт із ворожою бронетехнікою. Для відстрілу цих снарядів зазвичай використовують гаубиці M777 та самохідні артустановки M109 калібру 155 мм.

RAAM є радше оборонною зброєю, здатною влаштувати мінний заслін на шляху наступу ворога чи у разі прориву його бронетехніки. Втім, касетні снаряди стануть в нагоді і при оточенні противника, щоб швидко поставити мінний заслон на шляху його можливого відходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про Україна дала Франції запит на тримання танків Leclerc і пояснював, чим вони допоможуть ЗСУ.