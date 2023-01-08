Оккупанты пойдут в новое наступление: в ГУР рассказали, где и когда

Активизация боев произойдет весной

Россияне продолжают концентрировать усилия в Донецкой области, а также могут начать новое наступление в Запорожской области.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera, с начала вторжения оккупантам поставили задачу полностью оккупировать Донетчину и Луганщину, однако в этом они потерпели неудачу.

Он отметил, что россияне могут попытаться начать новое наступление на Запорожском направлении и попытаться остановить контрнаступление ВСУ на Харьковщине.

При этом на оккупированной части Херсонской области, а также в Крыму они укрепляют свои позиции.

Скибицкий добавил, что у разведки нет информации о создании каких-либо штурмовых подразделений в Беларуси. Он предположил, что территория этой страны будет использоваться в качестве базы для реорганизации российских войск.

"На данный момент у россии недостаточно войск для нового наступления с севера", — сказал он.

Что касается временных рамок, то представитель ГУР МО отметил, что скорее всего активизация российских атак произойдет "между весной и летом", а в настоящее время оккупанты испытывают проблемы с переброской войск.

Как сообщалось ранее, советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что россияне скоро ощутят острый дефицит боеприпасов, поэтому будут вынуждены еще раз обратиться к засилью "пушечного мяса" на фронте.