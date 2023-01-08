Враг продвинулся под Соледаром: актуальные карты боев в Украине

Враг поливает огнем прифронтовые города и позиции Сил обороны

Российские оккупанты продолжают давить в районе Соледара. Информационная кампания россиян заявляет про "значительные успехи". Но даже максималистские заявления не предвещают неминуемого окружения Бахмута.

В этом уверенны эксперты Института изучения войны. Они отмечают, что российским войскам для того, чтобы перерезать украинскую логистику в Бахмут нужно не только установить контроль над трассой Северск — Бахмут, но и выйти на шоссе из Славянска. С учетом скорости продвижения врага в несколько сот метров в день аналитики считают крайне маловероятным, что россиянам удастся двигаться в сторону окружения Бахмута.

В районе Сватово и Кременной продолжаются бои. Оккупанты не останавливали наступательные операции в районе Бахмута и Донецка. По данным Генштаба, атаки врага отбили в районах 16 населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области. наступление оккупанты ведут на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. На Купянском — предпринимает попытки улучшить тактическое положение.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

В районе Сватово наступательные действия продолжали и украинские, и российские войска. Оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение и заявляют про контратаки в сторону Синьковки к северо-западу от Сватово. Враг может планировать взорвать плотину в районе Сватово, чтобы попытаться замедлить украинских военных. В районе Кременной также идут бои на северо-запад, юго-запад и юг от города.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области подтверждено наступление войск врага в Соледаре, но украинские силы продолжают удерживать контроль над городом, в частности в северо-западной части населенного пункта. Россияне активно продвигают нарративы, что вагнеровцы ведут бои вокруг Соледара и якобы захватили Подгородное. Через Соледар они могут пытаться отрезать пути на Бахмут, что аналитики считают маловероятным в ближайшее время. В районе самого Бахмута продолжаются атаки — вагнеровцы продвинулись в Клищиевку. Идут ожесточенные бои.

Вдоль западной окраины Донецка на северо и юго-запад от города идут бои. Атаки идут в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского. Часть российских источников заявляет, что россияне пытаются обойти украинские позиции севернее и южнее.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают обстреливать и во время мнимого рождественского перемирия и после него — под ударом весь неоккупированный юг Украины. Обстрелы не утихали всю ночь во многих населенных пунктах Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской области. Враг ударил по пригороду Запорожья.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году в связи с поставками новой военной техники от партнеров, многие ждут продвижения ВСУ. Однако пока речь может идти не про возвращение к границам 1991 года, а об освобождении лишь части оккупированной территории.