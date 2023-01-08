Враг продвинулся под Соледаром: актуальные карты боев в Украине
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Враг поливает огнем прифронтовые города и позиции Сил обороны
Российские оккупанты продолжают давить в районе Соледара. Информационная кампания россиян заявляет про "значительные успехи". Но даже максималистские заявления не предвещают неминуемого окружения Бахмута.
В этом уверенны эксперты Института изучения войны. Они отмечают, что российским войскам для того, чтобы перерезать украинскую логистику в Бахмут нужно не только установить контроль над трассой Северск — Бахмут, но и выйти на шоссе из Славянска. С учетом скорости продвижения врага в несколько сот метров в день аналитики считают крайне маловероятным, что россиянам удастся двигаться в сторону окружения Бахмута.
В районе Сватово и Кременной продолжаются бои. Оккупанты не останавливали наступательные операции в районе Бахмута и Донецка. По данным Генштаба, атаки врага отбили в районах 16 населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области. наступление оккупанты ведут на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. На Купянском — предпринимает попытки улучшить тактическое положение.
Восток Украины
В районе Сватово наступательные действия продолжали и украинские, и российские войска. Оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение и заявляют про контратаки в сторону Синьковки к северо-западу от Сватово. Враг может планировать взорвать плотину в районе Сватово, чтобы попытаться замедлить украинских военных. В районе Кременной также идут бои на северо-запад, юго-запад и юг от города.
В Донецкой области подтверждено наступление войск врага в Соледаре, но украинские силы продолжают удерживать контроль над городом, в частности в северо-западной части населенного пункта. Россияне активно продвигают нарративы, что вагнеровцы ведут бои вокруг Соледара и якобы захватили Подгородное. Через Соледар они могут пытаться отрезать пути на Бахмут, что аналитики считают маловероятным в ближайшее время. В районе самого Бахмута продолжаются атаки — вагнеровцы продвинулись в Клищиевку. Идут ожесточенные бои.
Вдоль западной окраины Донецка на северо и юго-запад от города идут бои. Атаки идут в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского. Часть российских источников заявляет, что россияне пытаются обойти украинские позиции севернее и южнее.
Юг Украины
Россияне продолжают обстреливать и во время мнимого рождественского перемирия и после него — под ударом весь неоккупированный юг Украины. Обстрелы не утихали всю ночь во многих населенных пунктах Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской области. Враг ударил по пригороду Запорожья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году в связи с поставками новой военной техники от партнеров, многие ждут продвижения ВСУ. Однако пока речь может идти не про возвращение к границам 1991 года, а об освобождении лишь части оккупированной территории.