Украина освободит территории, но не все: военный эксперт сделал прогноз войны на 2023 год

В 2023 году есть перспективы освободить юг Украины, Донецкую и Запорожскую области

Прогнозы на 2023 год звучат довольно обнадеживающие, а в разведке заявляют о готовящемся масштабном наступлении Украины. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко тоже придерживается такого мнения, но только про территории, захваченные после 24 февраля.

В интервью ТСН он рассказал, как изменится ситуация на фронте в 2023 году. Но предупредил, что на освобождение Крыма рассчитывать стоит не раньше, чем через год.

Перспективы полной деоккупации Украины в наступившем году оптимистичны и выглядят вполне реальными, учитывая неудачи россиян на фронте. Однако, необходим подготовительный этап в несколько месяцев, а именно в 3-4. Кроме того, для каждой территории важно подобрать подходящий способ освобождения.

"На мой взгляд для того, чтобы освобождать каждую локацию, необходим подготовительный период, создание условий для освобождения. Некоторые локации можно освобождать комбинированно. Например, если мы говорим о юге, то можно освобождать Запорожскую область, левобережную Херсонщину и часть юга Донецкой области комбинировано, в одно и то же время, если на это будет достаточно ресурсов", – считает Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель также пояснил, что подготовительный этап — это очень важно. Пример тому харьковское и херсонское направления, на которых условия для побега оккупантов формировались методично на протяжении нескольких месяцев.

Но прогноз Коваленко не касается Крыма и других территорий, оккупированных в 2014 году. В ближайший год удастся деоккупировать только регионы, захваченные в 2022 году.

"Также частично мы сможем освободить территории, которые были оккупированы с 2014 года. Но останутся некоторые территории, которые были оккупированы в 2014 году… В первую очередь мне кажется, что это временно оккупированный полуостров Крым. Его освобождение может начаться в 2023 году, особенно когда выйдем к административному рубежу, но мы полностью сможем освободить полуостров от оккупантов в 2024 году", — спрогнозировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы и бронемашины, которые помогут Силам обороны деоккупировать захваченные территории.