Україна звільнить території, але не всі: військовий експерт зробив прогноз війни на 2023 рік

У 2023 році є перспективи звільнити південь України, Донецьку та Запорізьку області

Прогнози на 2023 рік звучать досить обнадійливі, а в розвідці заявляють про масштабний наступ України, що готується. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко теж дотримується такої думки, але лише про території, захоплені після 24 лютого.

В інтерв’ю ТСН він розповів, як зміниться ситуація на фронті у 2023 році. Але попередив, що на звільнення Криму розраховувати варто не раніше, ніж за рік.

Перспективи повної деокупації України в цьому році оптимістичні і виглядають цілком реальними з огляду на невдачі росіян на фронті. Проте, необхідний підготовчий етап у кілька місяців, а саме у 3-4. Крім того, для кожної території важливо підібрати потрібний спосіб звільнення.

"На мій погляд для того, щоб звільняти кожну локацію, потрібен підготовчий період, створення умов для звільнення. Деякі локації можна звільняти комбіновано. Наприклад, якщо ми говоримо про південь, то можна звільняти Запорізьку область, лівобережну Херсонщину та частину півдня Донецької області комбіновано, в той же час, якщо на це буде достатньо ресурсів", – вважає Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач також пояснив, що підготовчий етап це дуже важливо. Приклад тому харківський та херсонський напрями, на яких умови для втечі окупантів формувалися методично протягом кількох місяців.

Але прогноз Коваленка не стосується Криму та інших територій, окупованих у 2014 році. Найближчого року вдасться деокупувати лише регіони, захоплені у 2022 році.

"Також частково ми зможемо звільнити території, які були окуповані з 2014 року. Але залишаться деякі території, які були окуповані у 2014 році... Насамперед мені здається, що це тимчасово окупований півострів Крим. Його звільнення може розпочатися у 2023 році, особливо коли вийдемо до адміністративного рубежу, але ми повністю зможемо звільнити півострів від окупантів у 2024 році", — спрогнозував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси та бронемашини, які допоможуть силам оборони деокупувати захоплені території.