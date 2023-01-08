Подготовка к трибуналу в Гааге: в Лондоне пройдет важная встреча по расследованию военных преступлений рф

Участники встречи разработают механизм привлечения военных преступников к ответственности

Несмотря на то, что сроки окончания войны украинцев против оккупантов еще не совсем ясны, мировое сообщество всерьез озабочено тем, чтобы все военные преступники, совершавшие противозаконные действия в Буче, Ирпене и других городах нашей страны, понесли наказание.

Поэтому в Лондоне в марте состоится встреча министров юстиции со всего мира, на которой будут обсуждаться шаги по поддержке Международного уголовного суда, расследующего военные преступления в Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство Великобритании.

Отмечается, что встречу проведут заместитель премьер-министра Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус.

Присутствующие заслушают доклад прокурора МУС Карима Хана о работе суда и роли международного сообщества в поддержке его расследований.

"Встреча проходит в то время, когда Россия активизирует свою кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшей энергетической инфраструктуре и погружая людей в темную и леденящую зиму. В освобожденных районах Украины прокуратура продолжает собирать доказательства зверств и сексуального насилия", — отмечается в сообщении.

Заместитель премьер-министра и государственный секретарь по вопросам юстиции Доминик Рааб заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока не восторжествует правосудие.

"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", — подчеркнул он.

Встреча позволит странам определить, как оказывать дальнейшую помощь МУС. Это включает в себя практическую поддержку, такую как помощь в сборе информации и обмене свидетельствами преступлений, совершенных на местах. Министры также обсудят, как помочь потерпевшим и свидетелям давать показания.

"Сообщения и изображения незаконного и неспровоцированного вооруженного нападения России на Украину ужасны. Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными. Во время этой своевременной встречи мы продолжим координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы обеспечить поддержку МУС и украинских властей", — заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус.

Напомним, что на днях британский юрист Джеффри Найс заявил о необходимости привлечения к ответственности за военные преступления в войне против Украины главаря российского преступного режима путина.