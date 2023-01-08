Підготовка до трибуналу в Гаазі: у Лондоні пройде важлива зустріч з розслідування військових злочинів рф

Учасники зустрічі розроблять механізм притягнення військових злочинців до відповідальності

Незважаючи на те, що терміни закінчення війни українців проти окупантів ще не зовсім зрозумілі, світова спільнота всерйоз стурбована тим, щоб усі військові злочинці, які чинили протизаконні дії в Бучі, Ірпені та інших містах нашої країни, були покарані.

Тому в Лондоні у березні відбудеться зустріч міністрів юстиції з усього світу, на якій обговорюватимуться кроки щодо підтримки Міжнародного кримінального суду, який розслідує військові злочини в Україні, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на уряд Великобританії.

Зазначається, що зустріч проведуть заступник прем’єр-міністра Домінік Рааб та міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Йешілгез-Зегеріус.

Присутні заслухають доповідь прокурора МКС Каріма Хана про роботу суду та роль міжнародної спільноти щодо підтримки його розслідувань.

"Зустріч проходить у той час, коли росія активізує свою кампанію терору проти України, завдаючи ударів по найважливішій енергетичній інфраструктурі і занурюючи людей у темну зиму", — сказано в повідомленні.

Заступник прем’єр-міністра та державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб заявив, що Великобританія продовжить підтримувати Україну доти, доки не переможе правосуддя.

"Через майже рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є", — підкреслив він.

Зустріч дозволить країнам визначити, як надавати подальшу допомогу МКС. Це включає практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні свідоцтвами злочинів, скоєних на місцях. Міністри також обговорять, як допомогти потерпілим та свідкам давати свідчення.

"Повідомлення та зображення незаконного та неспровокованого збройного нападу Росії на Україну жахливі. Для нас цілком зрозуміло: ці злочини не можуть залишитися безкарними. Під час цієї своєчасної зустрічі ми продовжимо координувати свої дії з нашими партнерами, щоб забезпечити підтримку МКС та української влади", — заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Йешілгез-Зегеріус.

Нагадаємо, що днями британський юрист Джеффрі Найс заявив про необхідність притягнення до відповідальності за військові злочини у війні проти України ватажка російського злочинного режиму путіна.