Откроется окно возможностей: Арестович объяснил, когда ВСУ перейдут в масштабное контрнаступление

Продвижение ВСУ в Харьковской области станет для противника настоящим "детсадом" по сравнению с тем, что готовят украинские воины на будущее

Украинская армия в 2023 году планирует осуществить масштабное контрнаступление, которое, скорее всего, начнется уже ближе к лету. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне скоро ощутят острый дефицит боеприпасов, поэтому будут вынуждены еще раз обратиться к засилью "пушечного мяса" на фронте, что не сильно изменит ситуацию в противостоянии стран.

Более подробно о вероятном развитии событий эксперт рассказал в ночном эфире программы "Фейгин Live". Арестович подчеркивает, что в настоящее время у врага нет такого широкого арсенала боеприпасов, как раньше; следовательно, он упустил возможность подкреплять пехоту сильным огнем, как это было с Лисичанском, Северодонецком и Мариуполем.

"Теперь они берут пехотой… И мы понимаем, какие перспективы наступления, в котором 200 тысяч солдат, пусть 300 тысяч, пусть даже 500 тысяч ползут на хорошо окопавшегося или обороняющегося противника, насыщенного современным западным оружием. Это приговор путинским военным планам и путину как политической фигуре", — подчеркивает чиновник.

По его мнению, в ближайшей перспективе ВСУ будут вынуждены определенное время находиться в обороне, пока погодные условия не станут наиболее благоприятными. И уже тогда — ближе к лету — можно ожидать серьезного контрнаступления. Определенное "окно возможностей" для этого, уверен Алексей Арестович, откроется между маем и июлем 2023 года. Он подчеркивает, что масштабность действия нашей армии будет настолько мощной, что для противника увольнения Харьковщины покажется "детсадом".

Не последнюю роль во всем этом будет играть усиление поставок оружия от западных союзников. Это и неудивительно, ведь буквально на днях США объявили о передаче Украине очередного пакета пособия на сумму около 3 млрд долларов. Также окончательно очнулся Берлин, заявивший, что презентует Киеву дополнительную батарею ракетных систем Patriot.