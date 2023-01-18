США дадут Украине дальнобойные ракеты к HIMARS: подробности

GLSDB считается крылатой бомбой, которая увеличивает дальность поражения в полете

США могут передать Украине ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км. Также Силы обороны, в рамках крупного пакета военной помощи, могут получить бронированные машины Stryker.

Подробностями поделилось издание Politico. США могут объявить о передаче вооружения и техники в эту пятницу, 20 января.

Источники в Белом Доме сообщают, что в новый пакет военной помощи с большой долей вероятности войдут ракеты GLSDB. Дальность их полета составляет до 160 км, а запускаются они из систем HIMARS и M270.

Также Украина, скорее всего, получит 8-колесные боевые бронированные машины Stryker, а вот американские танки M1 Abrams под большим вопросом из-за сложностей логистики. Точное количество машин Stryker, не сообщается пока что.

8-колесные боевые бронированные машины Stryker

Характеристика ракет GLSDB

GLSDB в переводе с английского означает "Бомба малого диаметра наземного запуска" (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Это малогабаритные высокоточные боеприпасы, которые, по факту, являются крылатыми бомбами.

GLSDB созданы Boeing совместно с компанией SAAB и находятся в разработке с 2019 года. Этот боеприпас сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

На цель GLSDB наводится при помощи GPS и интернациональной навигационной системы. За счет крыльев, которые раскрываются в воздухе, у бомбы увеличивается дальность поражения.

Крылатые ракеты GLSDB

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какое оружие Запад может предоставить Украине после "Рамштайна". Речь может идти о тяжелых танках и ракетах с дальностью от 300 до 500 километров.