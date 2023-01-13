Україна переріже шляхи постачання: у США розповіли, куди треба вдарити, щоб звільнити Крим

Є три шляхи забезпечення Криму з росії, один з яких стане пасткою для окупантів

Україна може звільнити Крим військовим шляхом, як і прогнозували експерти. У США вважають такий перебіг подій цілком реалістичним.

Про це заявив ветеран ВМС США і головний редактор військового агентства новин SOFREP Шон Спунц, передає Newsweek. Він навіть припустив приблизний маршрут, яким можуть рухатись українські військові.

Так, на думку колишнього американського військовослужбовця, Україні необхідно перерізати шляхи постачання російської армії. У такому разі окупанти будуть змушені тікати з півострова.

"Коли ви дивитеся на карту регіону, ви бачите, що Крим забезпечується трьома шляхами. Вздовж двох автомагістралей, що йдуть з росії та України з півночі на південь. Потім на північ йде невеликий міст Чонгар. На заході Керченська протока та її міст, яким здійснюється як автомобільний, так і залізничний рух", — пояснив він, зазначивши, що Керченський міст був частково підірваний минулого року.

Крім того, є вузька гребля з росії, яка проходить східним кордоном Криму. Вона може стати смертельною пасткою для будь-яких конвоїв постачання, які спробують нею скористатися, адже з обох боків від неї вода. Якщо ж Україні вдасться перерізати шляхи постачання росіян на заході та півночі, то окупанти на півострові залишаться без підкріплення та будуть змушені відступати по воді та суші.

"Якщо Україна зможе перерізати шляхи постачання на заході та півночі, росія буде практично не в змозі забезпечувати свої військові частини в Криму, яких там значна кількість. Чорному флоту доведеться евакуювати порт Севастополь і рухатися Схід до портів у Грузії... Україна буде наступати з півночі, направить свої ракети в зону дії цих транспортних вузьких місць і відріже російську армію та цивільне населення від постачання навіть суходолом", — сказав Спунц.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Для цього є дві важливі умови.