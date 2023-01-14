Зеленський поспілкувався з прем'єром Британії: Україна отримає танки і не тільки їх

Британія надає Україні свою потужну підтримку з першого дня повномасштабного вторгнення рф

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак особисто пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надати Києву потужні танки Сhallenger 2. Крім того, до нового пакету військової допомоги, який українська сторона отримає вже найближчим часом, увійдуть і артилерійські системи.

Про це у суботу, 14 січня, український лідер написав на своїй сторінці у Twitter, вчергове подякувавши Британії за потужну підтримку, яку вона надає Україні з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром Ріші Сунак подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", — йдеться в тексті публікації Зеленського.

Нагадаємо, що, згідно з даними ЗМІ, які посилаються на джерела у британському уряді, до Києва приїде 12 танків Сhallenger 2, чотири з них — негайно. Ще вісім одиниць Британія планує передати Україні ще до весняного наступу, запланованого Збройними силами.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що рішення щодо передачі цього потужного озброєння Лондон прийняв на тлі передачі Україні важких танків Leopard Польщею.