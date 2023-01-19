У путіна засекретили фото його купання в ополонці — у мережі згадали гучні слова Зеленського

Зазвичай кремль публікував відео з путіним на Водохреща

російський диктатор володимир путін нібито взяв участь у хрещенських купаннях, де пірнув у ополонку. При цьому з якоїсь причини у кремлі відмовилися публікувати фото чи відео з цього заходу.

Як пишуть російські пропагандисти, прес-секретар президента росії дмитро пєсков повідомив, що путін пірнув у ополонку на Водохреща.

"Сьогодні свято Водохреща, президент брав участь у хрещенських купаннях, робив він це у Підмосков’ї", — передають журналісти слова пєскова.

При цьому показувати фото або відео путіна в ополонці в москві цього року відмовилися.

"Цього разу жодних відео чи фотоматеріалів немає, просто повідомляємо, що він був традицією", — каже пєсков.

Примітним є той факт, що в кремлі не хочуть публікувати фото путіна на фоні заяв Зеленського в Давосі, де президент України засумнівався в тому, що президент росії взагалі живий. Зеленський тоді зазначив, що не впевнений, що та людина, яка іноді з’являється на фоні хромакею і є головою кремля.

Це також зазначив і український блогер Андрій Плахонін: "до сьогоднішнього виступу Зеленського на форумі в Давосі розповсюджував (фото — Ред.)".

У коментарях до посту користувачі іронічно припустили, що цифрова копія путина просто погано накладається на ополонку.

Нагадаємо раніше ми писали про те, що в Москві "відповіли" на заяви Зеленського про путін.

Також ми писали про те, що в ПЦУ пояснили, чому не варто занурюватися в ополонку на Водохреща.