Слабкість ППО, смерть путіна та натяки Шольцу: топ-5 тез із виступу Зеленського у Давосі

Український лідер наголосив на тому, що світ має допомогти нашій державі перемогти агресора та повернути мир

Швейцарський Давос усього на кілька днів — із 16 по 20 січня — став одним із найбільш політичних міст. Саме тут проходить Міжнародний економічний форум, на якому величезна увага приділяється і Україні. У четвер, 19 січня, на спеціальному заході "Український сніданок" до зібрання звернувся президент України Володимир Зеленський. Він говорив про події на фронті, необхідність додаткової підтримки від іноземних партнерів, а також відповів зацікавленим особам щодо перемовин із Москвою.

"Телеграф" зібрав кілька найголовніших тез із промови глави держави, які були направлені на західних політиків. Далі — пряма мова Зеленського.

Про необхідність надання зброї Заходом

Ми розмовляли багато разів, десятки разів, сотні разів цифрами, які говорили про той чи інший дефіцит того чи іншого міліметра, тієї чи іншої зброї, яка безпосередньо впливала на міцність наших людей. Ми не можемо виїжджати лише на мотивованості та моралі, ні. Це просто слова, просто риторика.

Потрібні артилерія, снаряди, про дефіцит яких я сказав. Необхідні системи, які матимуть змогу працювати на велику дистанцію. Ми не говоримо про росію, але ми говоримо про тимчасово окуповані українські території, звідки летять ракети, наприклад, Херсонська область.

Вакцина проти російської тиранії відома. Є лист, де сказано, що нам потрібно. Просто допоможіть. Без діалогу.

Про незвичну відмову Німеччини надати танки

Є такі моменти, коли не потрібно вагатися чи не потрібно порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, я дам танки, якщо хтось інший теж дасть танки [мова про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні важкого озброєння — "Телеграф"]. Я потужний у Європі, якщо хтось поза Європою теж допоможе. Мені здається, що це не надто правильна стратегія. Це те саме, якби ми громадяни України, держави в якій більше 100 національностей та десятки меншин, раптом військові почали говорити – цих ми захищаємо, а цих ми не захищаємо. Ми всі громадяни України, які сьогодні захищають європейців та всі їхні цінності. Тому не може бути сегментованої допомоги чи вибірковості зміцнення нашої армії.

Про нові атаки росіян

Першочергова задача — захищати наші слабкі місця, куди б'є ворог. ППО — це слабке місце, по нам б'ють іранські дрони. Вже не десятки, а сотні. Зараз росія готується застосувати ще один пакет. Я не знаю, на скільки днів, тижнів, місяців вони хочуть це розтягнути, проте ми можемо все це відбивати.

Про звільнення Криму

Наша мета — деокупувати наші території. Крим — наша земля, це наші гори і наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо нашу землю. У рф є ще можливість вийти з цієї території.

Ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме путін стоїть із лопатою. І залишиться з цією лопатою в історії.

Про перемовини з путіним

Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації.

Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Коли ми кажемо "мирні перемовини" – я не зовсім розумію, з ким.

Ми три роки робили все, щоб змогли дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві.