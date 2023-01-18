Юлія Паєвська ("Тайра") у Давосі розповіла про жахи російської окупації та геноцид українців (відео)

Відома парамедик та волонтерка, яка побувала у полоні в росіян, взяла участь у Всесвітньому економічному форумі

Звільнена з російського полону парамедик і волонтер Юлія Паєвська ("Тайра") відвідала Український Дім у Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму Швейцарія приймає багатьох українських лідерів думок, військових і політиків. У панельній дискусії із Масі Наємом, Єгором Фірсовим та Іллею Самойленком Юлія Паєвська розповіла про методи російської пропаганди та про те, як Росія знищує вільний світ.

"Війна проти України — це геноцид не тільки вільної нації, це геноцид ідеї про вільний світ, спосіб росіян знищити свободу вибору. Вони руйнують цінності, за які поклали життя наші і ваші побратими і посестри. Тому що досягнення європейських країн і вільного світу ґрунтується на ціні, яку заплатили кров'ю раніше".

Юлія зазначила, що Росія не зважає на закони і конвенції. Скрізь, куди приходять, вони розгортають концтабори, і не тільки фізичні. Їхніми цілями є концтабори, які впливатимуть на душі людей. Пропаганда впливає на людську свідомість через страх, додала "Тайра".

Панельна дискусія за участі Юлії Паєвської, Масі Наєма, Єгора Фірсова та Іллі Самойленка

"Це дуже страшно і жахливо, коли вам брешуть весь час. Те, що дороге для вас, множать на нуль. Мені важко описати страждання цивільного населення на окупованих територіях. Я бачила, що наробили у Бучі та Ірпені, і складно уявити, що побачимо ми після звільнення Маріуполя", — сказала Юлія.

Наостанок Юлія подякувала іноземним партнерам за підтримку:

"Я стоятиму зі своїми людьми до кінця і дякую за вашу допомогу. Окуповуючи території, росіяни диктують свої правила. А пропаганда, яка транслюється з їхніх джерел масової інформації руйнує життя і реальність. Ми боремося разом проти орди".

Відеотрансляція

У грудні Юлія Паєвська розпочала діяльність благодійного фонду "Мрія", який спрямований на допомогу родинам військовополонених і цивільних бранців. Разом з командою фонду Юлія відвідала з різдвяними подарунками понад 200 сімей полонених.