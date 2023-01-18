Юлия Паевская ("Тайра") в Давосе рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев (видео)

Известная парамедик и волонтер, которая побывала в плену у россиян, приняла участие во Всемирном экономическом форуме

Освобожденная из российского плена парамедик и волонтер Юлия Паевская ("Тайра") посетила Украинский Дом в Давосе. Во время Всемирного экономического форума Швейцария принимает многих украинских лидеров мнений, военных и политиков. В панельной дискуссии с Маси Наемом, Егором Фирсовым и Ильей Самойленко Юлия Паевская рассказала о методах российской пропаганды и о том, как Россия уничтожает свободный мир.

"Война против Украины — это геноцид не только свободной нации, это геноцид идеи о свободном мире, способ россиян уничтожить свободу выбора. Они разрушают ценности, за которые положили жизнь наши и ваши побратимы и посестры. Потому что достижение европейских стран и свободного мира основывается на цене, которую заплатили кровью раньше".

Юлия отметила, что Россия игнорирует законы и конвенции. Везде, куда приходят, они разворачивают концлагеря, и не только физические. Их цель — концлагеря, которые будут влиять на души людей. Пропаганда влияет на человеческое сознание через страх, добавила "Тайра".

Панельная дискуссия с участием Юлии Паевской, Маси Найема, Егора Фирсова и Ильи Самойленко

"Это очень страшно и ужасно, когда вам врут все время. То, что дорого для вас, умножают на ноль. Мне трудно описать страдания гражданского населения на оккупированных территориях. Я видела, что натворили в Буче и Ирпене, и сложно представить, что увидим мы после освобождения Мариуполя", — сказала Юлия.

Напоследок Юлия поблагодарила иностранных партнеров за поддержку:

"Я буду стоять со своими людьми до конца и благодарю за вашу помощь. Оккупируя территории, россияне диктуют свои правила. А пропаганда, которая транслируется из их источников массовой информации, разрушает жизнь и реальность. Мы боремся вместе против орды".

Видеотрансляция

В декабре Юлия Паевская начала деятельность благотворительного фонда "Мрія", направленного на помощь семьям военнопленных и гражданских пленных. Вместе с командой фонда Юлия посетила с рождественскими подарками более 200 семей пленных.