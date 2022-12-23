Тайра открывает благотворительный фонд "Мрия": кому будет помогать

Парамедик рассказывает, что дети, у которых украли детство, сейчас мечтают, чтобы просто было тепло и вернулись мама или папа

Преступления россии после полномасштабного вторжения в Украину становятся все более вопиющими. Почти каждый день мы слышим о новых видах пыток, которые применяют и к нашим военным, и к гражданским на временно оккупированных территориях. А еще — о замученных украинцах, которые просто хотели жить на своей земле по собственным правилам — без "асвабадителей" и их "мира".

Однако это далеко не все – россияне делают с нами и нашими детьми и другие ужасные вещи. Например, лишают их нормального детства, дома, родителей и права на обычные детские мечты типа "покататься на пони", "домика для барби", "домашнего динозавра" или "билетов на концерт любимой певицы". Теперь украинские дети мечтают, чтобы им было тепло, а мама или папа вернулись домой, рассказывает Юлия Паевская.(парамедик Тайра).

"Мои мечты закончиться на подвале в Донецке пол года назад.

Просто в какой-то момент пришло понимание, что на личные мечты у меня нет ресурса. У меня теперь есть самые цели и практически нет времени. Главная моя цель – победа над российской имперской концепцией, победа Украины в этой войне. А вторая – восстановление Украины.

Новой страны, где царит закон для всех, сильной, действительно независимой Украины, где осуществляются детские мечты, потому что именно ради будущего мы ведем бой", — пишет Тайра на своей странице в facebook.

В канун дня Св. Николая она с командой решила помочь детям военнопленных. Малышам просто звонили и спрашивали, о чем они мечтают.

"А мечтают они, чтобы было тепло, чтобы залатали окно в детской, потому холодно спать, чтобы папа или мама вернулись домой.

Дети… Дети у которых украли детство, дети у которых украли мечты. Взрослые, у которых все мечты сузились в одну болезненную точку — чтобы вернулся домой… Наши мечты, уже не взлетают выше неба, они про кусочек свежего хлеба, чистую воду, теплое одеяло, горячий обед, дом с окнами и крышей, о теплой куртке для ребенка…

Это одно из самых болезненных из того, что мне открылось в общении с семьями военнопленных и гражданских пленников", — признается парамедик

Чтобы исправить эту несправедливость Вселенной и помочь семьям пленников, Юлия Паевская решила открыть благотворительный фонд "Мрия". Ибо, как замечает сама Тайра: "Мы все ждем возвращения каждого пленника домой, но в этом ожидании их семьи не должны оставаться один на один перед черной бездной горя и неизвестности".

Тайра решила открыть благотворительный фонд, который возьмет под опеку семьи пленников, чтобы не они оставались в это тяжелое время один на один со своим горем.

Таких семей, по ее подсчетам, на сегодняшний день — около 10 тысяч. И БФ "Мрия" готов оказывать им юридическую, психологическую и финансовую помощь. А если нужно — то просто давать объятия людей, которые их понимают. Это все необходимо, "чтобы появилось пространство для маленьких побегов мечты", отмечает Тайра.

"Я не хочу мириться с тем, что у нас украли мечту. Я решила, что должна хотя бы попытаться вернуть детям, семьям мечту. Мечту, которая окрыляет, придает сил, мечту, которая открывает новое будущее.

Я планирую подписать меморандум с центром помощи пленным, другими учреждениями и организациями, которые в сотрудничестве с государственными органами помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат. Чтобы действовать вместе, на одну цель. Чтобы никто не остался забытым. Чтобы увеличить шанс, всем вернулись домой к своим родным. Чтобы у родных была поддержка и помощь все это время", — говорит Юлия Паевская.

Это ее МЕЧТА и она может стать общей для всех украинцев!

Тайры об открытии БФ "Мрия" чрезвычайно быстро разлетается сетью, многие в комментариях благодарят ей за неравнодушие и силу

Напомним, что 53-летняя Юлия Паевская с позывным "Тайра" — украинская военнослужащая, парамедик, волонтер и доброволец, командир подразделения "Ангелы Тайры" и эвакуационное отделение 61-го военного мобильного госпиталя. Кроме того, дизайнер и президент федерации айкидо "Мутокукай-Украина".

С 2014 как парамедик принимала участие в Революции достоинства и в войне на Востоке Украины. После полномасштабного вторжения россии – 16 марта 2022 года – во время осады Мариуполя Тайра попала в российский плен, ее удалось освободить только через три месяца.

Награждена отличием Президента Украины "За гуманитарное участие в АТО", орденом "Народный Герой Украины", медалями "При содействии Вооруженным Силам Украины" и "Защитнику Отечества", нагрудными знаками "Знак почета" и "За заслуги перед ВСУ". Кроме того, 4 декабря 2022 г. она получила еще и Премию имени польского писателя, переводчика Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Эту почетную награду она посвятила Владимиру Вакуленко — детскому писателю и поэту, которого убили российские оккупанты.

После освобождения из плена Тайра приняла крещение в православной церкви. Священное таинство совершили в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, принадлежащем ПЦУ. При этом выбор храма для крещения Юлии Паевской можно считать крайне символичным, ведь в свое время его сносили коммунисты, а позже святыню удалось отстроить.