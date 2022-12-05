Украинский волонтер, доброволец, парамедик, освобожденная военнопленная Юлия Паевская ("Тайра") посвятила премию деятелям культуры, убитым россиянами

В воскресенье 4 декабря я получила Премию имени польского писателя, переводчика Станислава Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" на Форуме Via Carpatia. И посвятила ее Владимиру Вакуленко — детскому писателю и поэту, убитому российскими оккупантами.

Я не думаю, что достойна этой большой премии. Моя борьба - это кропотливый труд и испытание для победы Украины, а не для наград и премий. Но я это принимаю как большую честь и посвящаю ее Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, которые были убиты московскими оккупантами.

Мы можем посмотреть, что делают оккупанты, когда заходят в деревню или город: они истребляют все памятники культуры, музеи, книги, а что хуже всего — убивают наших представителей культуры. Одним из таких есть детский писатель и поэт Владимир Вакуленко. Его талант оценили многочисленными литературными премиями, но это не довод для московских зверей. Они уничтожают, убивают и пытают таких известных персон.

Вакуленко исчез в марте в селе Капитоловка близ Изюма. Его похитили оккупанты, а сначала пытали и допрашивали. Он погиб, как тысячи еще неизвестных нам. Могила № 319 — там нашли его документы и тело. Мне уже не страшно об этом думать. Страшно, что это может продолжиться.

Служу Украинскому Народу и нашей Родине, чтобы таких зверств не было, а виновные получили наказание. Премия Винсценца в очередной раз отмечает благодарность общества за мой труд. Вместе к победе, друзья!