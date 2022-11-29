Убийство россиянами детского писателя: мать погибшего героя Ратушного растрогала сеть постом

Погибших обнаружили в массовом захоронении

Война, которую развязала россия, продолжает забирать лучших сыновей и дочек Украины. Так, на днях стало известно об убийстве детского писателя Владимира Вакуленко и переводчика Валерия Никанорова.

Горькое известие прокомментировала мать украинского активиста и Героя Романа Ратушного , который погиб в бою с захватчиками неподалёку от города Изюм. Она рассказала, как весной попросила сына разыскать её друга Владимира Вакуленко, переставшего выходить на связь.

Роман погиб за не сколько месяцев до свобождения Изюмщины, где в одном из массовых захоронений было найдено тело и Владимира Вакуленко. Родственники безуспешно разыскивали мужчину почти пол года, пока не была проведена ДНК-экспертиза, расставившая все точки над "i".Стоит отметить, что Владимир был похищен в родном селе Капитолевка Изюмского района. Первые недели оккупации он еще был активным в соцсетям, рассказывал о происходящем, собирал донаты на ВСУ и в целом высказывался против россии. Считается, что его похитили россияне по чьей-то наводке. Чем именно не угодил оккупантам детский писатель, неизвестно.

Владимир Вакуленко

Кроме того, стало известно и смерти переводчика Валерия Никанорова. Как пишет издание Грани, Днепрянин, лингвист по образованию, осенью 2014 года он пошел на фронт добровольцем, воевал в составе батальона "Донбасс", был оператором зенитной установки. 24 февраля этого года он снова встал в очередь добровольцев к военкомату. Друзья описывают его как "веселого, доброго, позитивного, с кучей планов на будущее".

Валерий Никаноров

"Писатель и Переводчик! Один очень любил своего сына Витальку, другой — своего Кане Корсо Ренцо. Оба находятся в братской могиле. Некому и некого уже искать…", — пишет мать Романа Ратушного.

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