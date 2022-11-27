Спас жизнь собратьям: в бою за Украину погиб молодой герой

Герою теперь навсегда 19 лет

Кровавая война продолжает забирать жизни украинцев, которые смело стали на защиту своей родины. Стало известно о гибели еще одного храброго воина Павла Думанского, который теперь навсегда останется в памяти и сердцах украинцев.

19-летний уроженец Львова Павел Думанский погиб на поле боя, сражая с российскими оккупантами. Он совершил настоящий геройский поступок, прикрыв собой собратьев. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Львов Андрей Садовой.

"Погиб на поле боя, прикрыв собой собратьев. Собратья выжили. Павлу теперь навсегда 19 лет" – написал Садовой.

Павел Думанский

Городская власть выразила свои соболезнования родным и близким героя.

"Всей Львовской общиной сочувствуем родным и близким. Мы не забудем. Не имеем права забывать. Павел Думанский — Герой. Слава и Вечная Память!", — добавил мэр Львова.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Днепре попрощались с изобретателем, ученым и активистом "Европейской Солидарности" Андреем Жидковым, погибшим на войне. В первый день полномасштабного вторжения россии на территорию Украины мужчина ушел воевать добровольцем.