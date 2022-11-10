Тяжелая потеря: в Днепре попрощались с изобретателем и ученым, погибшим на войне

Андрей ушел на фронт добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения.

В Днепре, который накануне россияне атаковали дронами, прошло прощание с преподавателем, кандидатом технических наук, разработчиком и активистом "Европейской Солидарности" Андреем Жидковым. Воин встретил смерть, 4 ноября, в результате обстрела украинских позиций российскими градами, сообщает в Телеграмм Луганская ОВА.

Андрей Жидков имел на фронте позывной "Препод". Преподаватель ушел на войну 24 февраля добровольцем и с того момента его жизнь коренным образом изменилась. Это был абсолютно осознанный выбор гражданского человека, решившего защищать родную землю в рядах ВСУ, говорится в сообщении ОВА.

Жизненный путь Андрея Жидкова оказался непростым, но интересным. На родной Луганщине его любили, уважали и всегда ставили в пример.

Учился и работал в Восточноукраинском университете

Андрея Жидкова хорошо знали в Луганской области. Это была его родина, где он родился, учился и работал. Частичку души Андрей оставил в Восточноукраинском национальном университете имени Даля, где он сначала был студентом, а затем преподавателем и руководителем кафедры электрической инженерии. Андрей получил статус кандидата технических наук и впоследствии занял должность проректора вуза.

Жидков много лет отдал на воспитание будущих поколений

Занимался волонтерством и общественной деятельностью

В начале вторжения в 2014 году Андрей, вместе с родным университетом, переехал в Северодонецк, где начал активно помогать бойцам АТО и таким же вынужденным переселенцам, как и он. Вместе с другими волонтерами Жидков делал буржуйки для военнослужащих, чинил технику, изготовлял пулеметы и станины.

Друзья Андрея говорят, что он был настоящим патриотом, часто носил вышиванку и прививал другим любовь ко всему украинскому.

Андрей Жидков был кандидатом в депутаты от "Европейской солидарности". Сопредседатель фракции Ирина Геращенко сообщила, что его гибель – это тяжелая потеря для команды. По ее словам, Андрей искренне верил в европейское будущее Украины и боролся за освобождение Луганщины.

Жидков активно занимался общественной деятельностью

Был изобретателем и любил необычные вещи

Параллельно с преподавательским и общественным, Жидков занимался также изобретательской деятельностью и даже имел запатентованные изобретения. Люди с ограниченной коммуникацией неоднократно благодарили за спасительные бирки, которые Андрей разработал собственноручно под их нужды. Еще благодаря ему в Северодонецке появились пандусы и велопарковки. Все, за что брался Андрей, доводилось до совершенства.

Знакомый Жидкова северодончанин Сергей Пятница, рассказывает, что у Андрея всегда было тяга к нестандартным вещам. К примеру, у него в первом городе появился электросамокат. Для отопления собственного дома он использовал современную систему на солнечных батареях.

На фронте был как учитель и отец

Боевые собратья вспоминают Жидкова как замечательного и талантливого человека, с которым всегда можно было найти общий язык. Боец на позывной Охотник рассказывает, что Андрей хорошо умел разрешать конфликты и любил всех учить, даже на фронте, неоднократно помогал своими знаниями по электронике.

"О нас, молодых, он беспокоился, как родной отец. Каждое утро приходил и будил нас, как собственных детей. Каждого. Чтобы мы шли, выполняли задания. Заботливый. Мы придем — он приготовит что-то, накормит нас", — вспоминает боец Кум.

Прощание с Андреем Жидковым

В последний путь Героя Андрея Жидкова провожали в доме культуры "Металлург" в Днепре. Священники ПЦУ отслужили панихиду. На прощание пришли десятки вставших на колени, прощаясь с Героем. Среди присутствовавших были друзья, коллеги, боевые собратья Андрея.

В Днепре состоялось прощание с Жидковым

Ранее мы писали, что в контрнаступлении ВСУ в Херсонской области погиб известный львовский пластун Тарас Гаврилишин.