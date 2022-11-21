Защитник навечно в строю: на фронте погиб снайпер из героической бригады

Герой был родом из Днепропетровщины, местные говорят о нем как о человеке с большим сердцем.

Весть о еще одной тяжелой потере всколыхнула Днепропетровщину в понедельник, 21 ноября. В тяжелых боях с российскими захватчиками погиб житель города Первотравенск Евгений Олегович Горбунов, служивший стрелком-снайпером в механизированном батальоне героической 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

О гибели воина сообщила мэр Первотравенска Оксана Винницкая на странице общины в Facebook. В публикации говорится, что Евгений погиб 17 ноября 2022 года. Прощание с Героем запланировано на 12 часов 22 ноября. Церемония пройдет по адресу: улица Горького, дом 14.

"Евгений был человеком с большим сердцем, искренним другом, патриотом нашей Родины, искусным и отважным бойцом. Он мужественно защищал родную землю и положил свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, спокойствие и свободу каждого из нас. Теперь наш защитник навечно в строю…" ", — пишет городской голова.

Оксана Винницкая выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям погибшего воина от имени всего общества, городского совета Первотравенска и его исполнительного комитета.

Жалость и тоску по погибшему выразили также жители Первотравенской общины в комментариях под постом городского головы.

Соболезнования местных жителей по поводу гибели Героя

Отметим, к началу полномасштбаного вторжения россии, за время войны на Донбассе 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" понесла наибольшие потери среди воинских частей Украины. С начала вторжения 93 ОМбр обороняла Украину по разным направлениям: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

Раньше мы писали, как Ровенщина прощалась с украинским кикбоксером, погибшим на фронте.

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