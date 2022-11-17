Легенда мемов: на фронте погиб герой знаменитого видео "Ярик, бачок потек"

Герой, отдавший жизнь за Украину, был родом с Черкасской области

Украинцы известны своей привычкой переживать самые сложные и темные времена с помощью юмора и мемов. К сожалению, их герои, в отличии от самой эпичной ситуации, в которую они попадали, не являются вечными. Так, 17 ноября стало известно о гибели военнослужащего ВСУ Ярослава, которого знало не одно поколение украинцев — по смешному видео "Ярик, бачок потек".

Печальные новости сообщило издание news_cherkassy на своей Instagram-странице, передает "Телеграф". Легенда украинского интернета был родом из Драбовского района Черкащины.

В свое время многие молодые люди вовсю хихикали над приключениями двух друзей — Толика и Ярика, которые ехали в автомобиле по одному из сел. "Ярик", у которого в машине и "потек бачок", после полномасштабного вторжения рф в Украину, пошел защищать родину.

Военнослужащий Ярослав

К сожалению, во время выполнения очередного боевого задания, его жизнь оборвалась. При этом его друг "Толик-видеорегистратор" продолжает нести службу в рядах ВСУ.

То самое культовое видео, героем которого был Ярослав

Сообщается, что прощание с погибшим военным состоится в пятницу, 18 ноября. Желающие поддержать семью финансово могут скинуть деньги на карту матери воина — Татьяны Царюк (5168 7574 0137 2422).

Отметим, что пользователи сети искренне грустят из-за подобной утраты и называют Ярослава настоящей легендой. Некоторые украинцы и вовсе благодарят героя мема за детство, на которое для них и пришлась волна популярности данного видео.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о гибели одного из спортсменов, бывшего игрока сборной Украины Евгения Колесниченко. Он был родом с Донбасса, и, к сожалению, его жизнь оборвалась там же во время одного из боев.

Также мы писали о смерти 22-летнего Владислава Антонова из Кривого Рога, который несмотря на весьма молодой возраст все равно пошел защищать родину от российской навалы.