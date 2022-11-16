Навсегда 22: молодой украинский Герой погиб, освобождая Херсонщину

Владислав Антонов искренне любил Украину и сражался за свой народ и родную землю

В Украине продолжаются ожесточенные бои с армией рф и ежедневно страна теряет своих лучших сыновей и дочерей. Ценой собственной жизни многие украинцы защищают и освобождают наши города и села от российских захватчиков. Одной из таких непоправимых утрат для нашей страны стала гибель молодого воина из Днепропетровщины.

Как рассказали на официальной странице Криворожской районной государственной администрации, Владислав Антонов искренне любил Украину и сражался за свой народ и родную землю. 22-летний мужчина, несмотря на свой молодой возраст, имел четкую гражданскую позицию и когда рашистское нашествие начало расползаться по территории Украины, не смог быть в стороне. Поэтому патриот Украины вступил в ряды ВСУ, где верно служил своей Родине до последнего вздоха.

Сообщается, что воин погиб во время освобождении Херсонщины.

"Такой юный украинский защитник, которому бы еще жить и жить, ушел в вечность, оборвав жизнеописание собственной судьбы, надежд, мечтаний, будущего… Невероятно трудно осознавать, какую тяжелую цену платим за мир, какую патриотическую и мужественную юнь теряем", — пишут в Криворожской районной администрации.

В комментариях к посту украинцы почтили память героя и выразили свою искреннюю благодарность.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время боев за Херсон погиб чемпион мира по хортингу Валерий Скоренцов.

Также мы сообщали о том, что известный украинский актер Яков Кучеревский рассказал трагическую историю о том, как россияне убили отца его жены.